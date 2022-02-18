Михаил Шац обеспокоен пристрастием к алкоголю старшей дочери

В новом выпуске подкаста приглашенным гостем стала Зоя Яровицына. София, Михал и Зоя обсуждали тему алкоголя, и шоумен признался, что он встревожен отношением дочери к горячительным напиткам. На новогодних праздниках он даже сделал ей замечание.

«Я к Соне обратился с замечанием таким… Потом уже понял, что это звучит несколько неожиданно. В общем, сделал ей замечание, что она много пьет», — рассказал телеведущий.

Зоя Яровицына в ходе разговора призналась, что уже два года не пьет. Она отказалась от спиртного, так как в ее семье оказалось много зависимых людей. «У нас, к сожалению, генетически, видимо, есть два варианта: либо ты пьешь до талого, пропускаешь жизнь, теряешь возможности либо совсем завязываешь, даже на праздники не позволяешь. На Новый год мы пьем лимонад. Полный отказ», — объяснила девушка.