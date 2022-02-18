Михаил Шац обеспокоен пристрастием к алкоголю старшей дочери
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Фото: instagram/ mikhailshats
В новом выпуске подкаста приглашенным гостем стала Зоя Яровицына. София, Михал и Зоя обсуждали тему алкоголя, и шоумен признался, что он встревожен отношением дочери к горячительным напиткам. На новогодних праздниках он даже сделал ей замечание.
«Я к Соне обратился с замечанием таким… Потом уже понял, что это звучит несколько неожиданно. В общем, сделал ей замечание, что она много пьет», — рассказал телеведущий.
Зоя Яровицына в ходе разговора призналась, что уже два года не пьет. Она отказалась от спиртного, так как в ее семье оказалось много зависимых людей. «У нас, к сожалению, генетически, видимо, есть два варианта: либо ты пьешь до талого, пропускаешь жизнь, теряешь возможности либо совсем завязываешь, даже на праздники не позволяешь. На Новый год мы пьем лимонад. Полный отказ», — объяснила девушка.
Михаил добавил, что боится быть неправильно понятым. Он отлично осознает, что у Софии нет серьезных проблем с алкоголем. Он просто хочет дать понять дочери, что иногда нужно вовремя остановиться. «Думаю, формулировка «ты много пьешь» очень странная. Просто родители формулируют то, что их волнует, очень прямолинейно, не понимая нюансов. Я, правда, тоже люблю иногда выпить. Были эпизоды, когда не пил. Видишь, как разрушается дружба, от тебя сразу начинают отсаживаться»,— делился телеведущий.
Зоя отметила, что у нее не страдает навык коммуникации, если она не употребляет спиртное. Она без проблем может завязать разговор и влиться в компанию трезвая. Юмористка считает, что настоящие друзья должны с понимаем отнестись к твоему выбору и не осуждать его.
Фото: Instagram