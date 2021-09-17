Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда

И дополнил, что дерущихся разняли попутчики, обошлось без каких-либо последствий и вызова полиции. А сам полет прошел без происшествий. О причине ссоры между мужчинами ничего не известно.

Организаторы тура категорически опровергают случившееся: «Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», — заявила URA.ru директор по концертной и гастрольной деятельности КДЦ Мария Славина.

Гастроли Михаила с программой «Облако в штанах» продлятся до 18 сентября. Концерты уже прошли в Салехарде, Ноябрьске и Муравленко.