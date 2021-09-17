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Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда

Российский актер, который сейчас находится в гастрольном туре, оказался в числе участников драки в аэропорту, сообщают региональные СМИ. В результате словесной перепалки во время перевоза пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета началась потасовка с участием артиста. Организаторы гастрольного тура этот инцидент категорически отрицают.
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Михаил Пореченков во время спектакля

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

По данным издания URA.ru, между нарушителями спокойствия перед дракой состоялась баталия на словах: «Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — передают журналисты слова источника.

И дополнил, что дерущихся разняли попутчики, обошлось без каких-либо последствий и вызова полиции. А сам полет прошел без происшествий. О причине ссоры между мужчинами ничего не известно.

Организаторы тура категорически опровергают случившееся: «Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», — заявила URA.ru директор по концертной и гастрольной деятельности КДЦ Мария Славина.

Гастроли Михаила с программой «Облако в штанах» продлятся до 18 сентября. Концерты уже прошли в Салехарде, Ноябрьске и Муравленко.

Фото и видео: Россия 1, Global Look Press