Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
По данным издания URA.ru, между нарушителями спокойствия перед дракой состоялась баталия на словах: «Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — передают журналисты слова источника.
И дополнил, что дерущихся разняли попутчики, обошлось без каких-либо последствий и вызова полиции. А сам полет прошел без происшествий. О причине ссоры между мужчинами ничего не известно.
Организаторы тура категорически опровергают случившееся: «Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», — заявила URA.ru директор по концертной и гастрольной деятельности КДЦ Мария Славина.
Гастроли Михаила с программой «Облако в штанах» продлятся до 18 сентября. Концерты уже прошли в Салехарде, Ноябрьске и Муравленко.
Фото и видео: Россия 1, Global Look Press