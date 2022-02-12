Михаил Пореченков поделился подробностями жизни сына в интернате

Младшему сыну Пореченкова Петру всего 11 лет, но мальчик уже очень самостоятельный и трудолюбивый.

Михаил вспоминает свое детство, когда он был вынужден учится в польском интернате из-за работы родителей. Артист с радостью предается воспоминаниям о том времени. «Если мы говорим о самостоятельности, о возможности приобретения своего личного опыта в общем с миром, то это неплохой опыт. Но есть такой момент быстрой оторванности от семьи. Плохо это или хорошо? Но это уже такой сугубо личный вопрос: кому-то это надо, кому-то нет. Некоторые дети стремятся быстрее вырваться из семьи, кто-то хочет как можно дольше остаться. Определенный момент самостоятельности — это хорошо. Вот у меня младший пошел в кадетский класс — и раз в месяц их всех собирают и точно так же увозят с понедельника по пятницу в интернат. Он в счастье!» — рассказал Михаил в интервью для «RTVI Развлечения».