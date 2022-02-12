Михаил Пореченков поделился подробностями жизни сына в интернате
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Младшему сыну Пореченкова Петру всего 11 лет, но мальчик уже очень самостоятельный и трудолюбивый.
Михаил вспоминает свое детство, когда он был вынужден учится в польском интернате из-за работы родителей. Артист с радостью предается воспоминаниям о том времени. «Если мы говорим о самостоятельности, о возможности приобретения своего личного опыта в общем с миром, то это неплохой опыт. Но есть такой момент быстрой оторванности от семьи. Плохо это или хорошо? Но это уже такой сугубо личный вопрос: кому-то это надо, кому-то нет. Некоторые дети стремятся быстрее вырваться из семьи, кто-то хочет как можно дольше остаться. Определенный момент самостоятельности — это хорошо. Вот у меня младший пошел в кадетский класс — и раз в месяц их всех собирают и точно так же увозят с понедельника по пятницу в интернат. Он в счастье!» — рассказал Михаил в интервью для «RTVI Развлечения».
Актер также отметил, что ребенка не заставить ехать домой, так он любит находиться с друзьями и одноклассниками. «Ему это нравится, он с друзьями. Они на свободе, без лишнего понукания, надсмотра и глаза. За ними наблюдают, все нормально… Но дают им полную общенческую свободу. В этом есть доля здравого смысла».
У Михаила Пореченкова пятеро детей — 32-летний Владимир, 23-летняя Варвара, 17-летняя Мария, 19-летний Михаил и 11-летний Петр.
Фото: Instagram, Global Look Press