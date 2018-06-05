Михаил Ефремов вывел в свет 17-летнюю дочь

О юной дочери Михаила Ефремова Анне-Марии в Сети ходят самые разные слухи: говорят, что у девушки проблемы в общении со сверстниками, она ведет очень закрытый образ жизни и почти не появляется на публике. Тем не менее Анна-Мария решила составить отцу компанию на недавней премьере нашумевшего фильма «Лето».

Девушка позировала фотографам на красной дорожке и удивила гостей прической, окрасив несколько прядей в синий цвет. По словам очевидцев в одном из интервью, Анна-Мария держалась скованно и быстро проследовала за отцом в зрительный зал.