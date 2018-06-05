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Михаил Ефремов вывел в свет 17-летнюю дочь

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Серый слайд, который
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Анна-Мария и Михаил Ефремовы

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Известный актер Михаил Ефремов удивил гостей премьеры фильма «Лето»: он привел с собой старшую дочь Анну-Марию, которая очень редко появляется в свете.

О юной дочери Михаила Ефремова Анне-Марии в Сети ходят самые разные слухи: говорят, что у девушки проблемы в общении со сверстниками, она ведет очень закрытый образ жизни и почти не появляется на публике. Тем не менее Анна-Мария решила составить отцу компанию на недавней премьере нашумевшего фильма «Лето».

Девушка позировала фотографам на красной дорожке и удивила гостей прической, окрасив несколько прядей в синий цвет. По словам очевидцев в одном из интервью, Анна-Мария держалась скованно и быстро проследовала за отцом в зрительный зал.

Напомним, в сентябре прошлого года Ефремова-старшая побывала в студии шоу «Вечерний Ургант» и рассказала, что собирается стать актрисой. Сейчас она учится в музыкально-театральной школе и уже участвовала в нескольких постановках детского театра.

Фото: Кристина Никишина / пресс-служба, Vk.com

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