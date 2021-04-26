Михаил Ефремов рассказал, что его радует в колонии
Фото: Global Look press
57-летний артист находится в исправительной колонии №4 под Белгородом. По его словам, жизнь осужденных здесь расписана по часам. Восемь часов в день Ефремов работает на швейном производстве, в его обязанности входит вставлять замки в молнии защитных костюмов. Как уточнил Михаил, с распорядком и ранним пробуждением он уже свыкся.
«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать», — уточнил он. Звезда признался, что раньше не придерживался строго режима, поэтому привыкал 2-3 месяца.
В свободное время от работы он много читает и посещает мероприятия, которые устраивают в колонии. «Мне это доставляет удовольствие. В том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — сказал он. Как пишет «СтарХит», недавно в ИК сняли карантин, введенный из-за коронавируса, Михаила навестила супруга, недавно к нему наведался адвокат.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии.
Фото: Global Look press, Starface
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