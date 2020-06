«И где тут мама?» Микелла Абрамова поделилась видео, на котором Алсу выглядит ровесницей дочерей

Поздравить маму юная певица Микелла решила на двух языках: русском и английском: «С днём рождения, любимая мамочка❤️ Я желаю тебе счастья, здоровья и любви! Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что помогаешь воплощать мои мечты в реальность!🙏 Спасибо за все твои советы, за любовь и поддержку! Ты не просто мама, ты настоящий друг I will try my best to dissapoint you as little as I possibly can and I truly don’t deserve you! Remember : You’re not a regular mom, you’re a cool mom💕❤️@alsou_a».

«Девицы-красавицы! Молодцы! Поздравляю Алсу с днем рождения! Здоровья и успехов во всем! 😍👏♥️», «Я от всей души поздравляю! Желаю всего самого наилучшего!!!!😍😍😍», «Какие вы красивые,,С днем рождения!», - присоединяются к поздравлениям поклонники звездного семейства.

Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и Бизнесмена Яна Абрамова. У девочки также есть старшая сестра Сафина и младший брат Рафаэль. Микелла мечтает о карьере певицы и в 2019 году приняла участие в шоу «Голос. Дети». К сожалению, финал вокального «соревнования» обернулся скандалом. После объявления итогов голосования, Микелла заняла первое место, но зрители остались недовольны результатом. Многие фанаты проекта сочли итоги нечестными и предположили, что имела место «накрутка голосов». После критики в свой адрес «Первый канал» согласился проверить результаты голосования. По результатам расследования итоги конкурса были аннулированы, а победителями признали всех финалистов шоу «Голос. Дети».