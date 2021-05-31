Микелла Абрамова, Саша Плющенко и другие звездные дети, привыкшие к критике
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Фото: Instagram/@mikellaabramova
Победителем в результате зрительского голосования стала Микелла Абрамова, которая входила в команду Светланы Лободы. За звание победителя сезона с ней боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших. Такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.
Как уточнила Микелла, несмотря ни на что, она идет к целям. В 2021 году девочка окончила музыкальную школу с красным дипломом, освоила несколько инструментов, пишет песни, учит языки. Как пишет «СтарХит», тем не менее был один момент, когда Алсу пришлось краснеть за наследницу. «Моя учительница по математике рассказала ей, что я несколько раз не выполнила домашнее задание и что за мной немножко стоит следить», — уточнила подросток.
Дети знаменитостей не понаслышке знают, что такое хейтинг. Нередко они необоснованно подвергаются критике из-за звездных родителей. За участие в проекте «Голос. Дети» также критиковали и дочь певца Сергея Трофимова Елизавету. Исполнитель в недавнем интервью признался, что отговаривал наследницу от участия в проекте. Он боялся, что она не справится с волной негатива в свою сторону. Но Лиза не послушалась отца и дошла до финала, где отстала от победителя, подопечного Светланы Лободы Владислава Тюкина, только на один балл.
«Я не в восторге от того, что все это происходит в ее детстве. Считаю, что в детстве все-таки надо образовываться. Но если человек певец, то это навсегда. Дальше уже судьба распоряжается, будет он петь в переходе или в "Мюзик-Холле"», — отметил Трофим.
Фото: Instagram/@simona280
Дочь Тимати и модели Алены Шишковой Алиса с рождения привыкла ко всеобщему вниманию. Миллионы подписчиков следят за успехами и достижениями девочки в Сети (воспитанием Алисы занимается бабушка, она и делится с поклонниками фотографиями и видео из жизни звездной малышки). Однажды женщина разместила видео, на котором Алиса вместе с другими девочками демонстрирует несколько па под звуки вальса из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Кого-то Алиса покорила своей неординарностью и непосредственностью, а некоторые подписчики прямо утверждали, что балериной девочке не стать.
Фото: Instagram/@rudkovskayaofficial
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр (он же Гном Гномыч) находится под пристальным вниманием критиков. Дошло даже до уголовного дела против издания «СтарХит», опубликовавшего заметку о том, что Саша может страдать синдромом Аспергера. Недавно восьмилетний спортсмен занял первое место на соревнованиях МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!», после чего на него вновь обрушилась волна негатива. «У Саши будет сложный путь. Его всегда будут сравнивать с Евгением и рассматривать под лупой! Саша — большой трудяга, он очень много работает», — ответила на это Рудковская и добавила, что ее семья не обращает внимания на хейтеров.
Дочь Татьяны Навки и Александра Жулина Саша привыкла к осуждению людей. В ее социальных сетях собираются те, кто восхищается талантом начинающей певицы, и те, кто пытается «подрезать крылья». Когда вышел клип Саши Жулиной на песню «Влюбилась», многие написали, что вокальные данные девушки оставляют желать лучшего.
Фото и видео: Instagram/@elizavetatrofimova, Instagram/@mikellaabramova, Instagram/@simona280, Instagram/@rudkovskayaofficial, Instagram/@sashazhulina_
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