Микелла Абрамова, Саша Плющенко и другие звездные дети, привыкшие к критике

Как уточнила Микелла, несмотря ни на что, она идет к целям. В 2021 году девочка окончила музыкальную школу с красным дипломом, освоила несколько инструментов, пишет песни, учит языки. Как пишет «СтарХит», тем не менее был один момент, когда Алсу пришлось краснеть за наследницу. «Моя учительница по математике рассказала ей, что я несколько раз не выполнила домашнее задание и что за мной немножко стоит следить», — уточнила подросток.

Дети знаменитостей не понаслышке знают, что такое хейтинг. Нередко они необоснованно подвергаются критике из-за звездных родителей. За участие в проекте «Голос. Дети» также критиковали и дочь певца Сергея Трофимова Елизавету. Исполнитель в недавнем интервью признался, что отговаривал наследницу от участия в проекте. Он боялся, что она не справится с волной негатива в свою сторону. Но Лиза не послушалась отца и дошла до финала, где отстала от победителя, подопечного Светланы Лободы Владислава Тюкина, только на один балл.

«Я не в восторге от того, что все это происходит в ее детстве. Считаю, что в детстве все-таки надо образовываться. Но если человек певец, то это навсегда. Дальше уже судьба распоряжается, будет он петь в переходе или в "Мюзик-Холле"», — отметил Трофим.