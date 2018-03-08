Международный женский день: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Ксения Бородина сегодня отмечает сразу два праздника — 8 Марта и день рождения, поэтому ее микроблог заполнен снимками с любимым мужем, подарками и цветами. Анастасия Волочкова провела день с мамой, дочкой, бывшим возлюбленным Игорем Вдовиным и новым бойфрендом Михаилом Лагиным.
Для кандидата в президенты РФ Ксении Собчак и 8 Марта — не выходной: она приняла участие в пикете у Госдумы:
Я только что вернулась от Государственной думы, где сразу по возвращению из Иркутска,участвовала в пикете против сексуальных домогательств, за отставку депутата Слуцкого, против действий руководства Госдумы, покрывающего этого пожилого развратника. Очень символично, что скандал разгорелся именно к празднику 8 марта, посвященному борьбе женщин за свои права. И круто,что теперь есть запись его домогательств сделанная журналисткой ввс! Высказывания председателя Госдумы Володина в защиту Слуцкого столь откровенно бессовестны, что не оставляют уже никаких сомнений в его истинных взглядах. Они даже хуже чем заявления самого Слуцкого. Заявление женщин, подвергшихся домогательствам сластолюбивого депутата, он назвал провокацией. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу» !!!– после такой издевательской реплики продолжать диалог с господином Володиным уже не имеет смысла. Поэтому я обращаюсь не к нему, а к его избирателям и избирательницам. Если господин Володин считает, что обращение женщин в Госдуму с требованием расследовать документированные случаи сексуальных домогательств – это политическая провокация, то менять работу пора именно ему. Это под его руководством высший орган законодательной власти в стране утратил последние остатки своей репутации, превратившись в глазах народа в сборище нечистых на руку политиканов, некомпетентных дилетантов и сластолюбивых извращенцев. Это он, а не подвергшиеся домогательствам журналистки, в преддверии президентских выборов провоцирует народное возмущение омерзительными сексистскими репликами и откровенным нежеланием выполнить свой депутатский долг. Депутаты Госдумы с такими сомнительными представлениями о депутатской этике и о своей ответственности перед избирателями должны быть лишены мандатов. Неужели мы позволим им и дальше позорить страну и ее конституционную законодательную власть? Я требую, чтобы депутат Слуцкий и председатель Госдумы Володин сложили с себя полномочия немедленно. Стереть это позорное пятно с репутации страны мы можем единственным способом: если 18 марта придем на избирательные участки и проголосуем против лжи, против круговой поруки, против моральной коррупции, за правду, за будущее России.
Татьяна Лазарева назвала всех женщин ангелами: «Женских праздников должно быть больше, я считаю! Потому что мы очень много работаем — над собой, над детьми, над отношениями в семье, а еще на работе. А все почему? Потому что мы ангелы! С днем ангела, девчата!». Юлия Барановская присоединилась к поздравлениям: «Океана любви вам и огромного счастья, и пусть праздник будет с вами не только сегодня! Пусть уважение и любовь каждый день окружают вас».
Ангелина Вовк выложила отрывок из официальной поздравительной речи президента России Владимира Путина:
Лариса Гузеева поделилась трогательным снимком с мамой, а Мария Порошина — с дочкой. Елизавета Боярская пожелала девушкам оставаться хрупкими: «Будем нуждаться в заботе и ласке наших мужчин, в их крепком, мужском плече. Будем давать им возможность чувствовать свою силу и ответственность за нас. С Праздником Весны!».
Джанет Джексон сфотографировалась в кепке с надписью «Равенство» и написала, что гордится всеми сильными женщинами. Анна Семенович поделилась снимком из фешенебельного отеля в Сочи, где она сейчас отдыхает.
Елена Кулецкая написала большой и очень забавный пост о том, как девушки готовятся к 8 Марта:
Раз год мужчины по утрам безмолвно исчезают. Оставляют в кровати спящую девушку/жену и уходят "вдаль". Как только за ними тихо закрывается дверь, в квартире разворачивается движуха. Подрыв и ускорение в ванную💨 Экспресс программа максимум обратный отсчет поехали! ⏱ душ, маска, крем для тела, для попы, для груди, для чего-нибудь еще тик-так, 90 секунд! ⏱ фен, волосы, укладка, но, не-бреж-на-я 😭😭😭 (а это, зараза, самое сложное) - 180 секунд! ⏱ тончиком хоп, консилером вжик, хайлайтером шлёп. Щечки/бровки/реснички/губки. Результат обязательно натуральный аля невидимый- 100500 минут 😏 невидимость эта сложно дается ⏱ финально прихорошиться, духами слегка подушиться, в секси пижамку принарядиться и всей такой свежей и натуральной в постель обратно взгромоздиться, когда ключ поворачивается в замке - 60 секунд ⏱ Живописно раскидать волосы по подушке, принять непринужденно-соблазнителью позу "типо сплю я"-30 секунд 💐💐💐 💐💐💐Секундная пауза водружения шуршащего ароматного свертка на подушку и запечатление морозного поцелуя на щеке💐💐💐💐 ⏱ -Ах, дорогой, цветочки?👀Мне? 😇 А я и не заметила, что ты выходил 👸🏼,- годы актерского мастерства под названием "женская мудрость на практике". Практикуется с пеленок 🤗 С 8 Марта нас, девочки 💋 Если рядом еще нет рыцаря, добывающего по утрам букеты, у нас всегда есть мы. Мы непременно разошлем всем своим женским контактам цветочную гифку 👌🏻😆 И вообще, хорошо, что мы все друг у друга есть🌷 С весной, красавицы 💋 И отдельно, моих родных девочек, которые со мной и в отдых и на работу 😍 Мамуля и Никуля, без вас- никуда! Люблю ❤️❤️❤️ #сПраздником #междунамидевочками
Рита Дакота призналась, что пока лишь учится быть женщиной: «Девочки, милые, красивые, прекрасные, желаю всем вам отыскать настоящую ЖЕНЩИНУ в себе, любить и беречь ее, работать над ней, развивать, подпитывать и оберегать. Ну и посвятить эту жизнь любви, настоящей, святой любви. К себе, к своему мужчине, к вашим детям (если захотите иметь продолжение и Следствие своей любви), к этому миру, к людям, к делу жизни. Только любовь имеет смысл. Желаю, чтобы все в вашей жизни: от отношений до мытья посуды было по любви». А Яна Рудковская опубликовала трогательное фото младшего сына Саши и от его лица поздравила своих подписчиц.
Фото: Instagram