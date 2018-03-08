Международный женский день: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Лариса Гузеева поделилась трогательным снимком с мамой, а Мария Порошина — с дочкой. Елизавета Боярская пожелала девушкам оставаться хрупкими: «Будем нуждаться в заботе и ласке наших мужчин, в их крепком, мужском плече. Будем давать им возможность чувствовать свою силу и ответственность за нас. С Праздником Весны!».

Джанет Джексон сфотографировалась в кепке с надписью «Равенство» и написала, что гордится всеми сильными женщинами. Анна Семенович поделилась снимком из фешенебельного отеля в Сочи, где она сейчас отдыхает.

Елена Кулецкая написала большой и очень забавный пост о том, как девушки готовятся к 8 Марта: