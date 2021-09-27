Месяц после родов: Лиза Арзамасова показала идеальный пресс и смешную прическу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @liza_arzamasova
Как многие молодые мамы, звезда театра и кино, еще не до конца уверена в своем физическом состоянии и мечтает как можно скорее прийти в форму после рождения малыша, о чем часто говорит в своих публикациях. Вот и в этот раз под ярким фото в коротком топе и смешной прической она написала: «Мать Льва - пока совсем не львица», — поделилась она.
На что подписчики отреагировали довольно бурно и начали наперебой убеждать 26-летнюю Арзамасову в том, что она в отличной форме, а ее прессу можно только позавидовать: «Очень даже львица», — ответил друг артистки Родион Газманов. «Какая хорошая!» — пришла в восторг телеведущая Ирина Пудова.
Расстаться с лишними килограммами Лизе помог активный образ жизни: она старается не засиживаться дома и принимает участие в небольших рабочих проектах. В День города в столице она выступала в парке «Зарядье», а в конце сентября выйдет на сцену Театра наций, из которого уходила в декрет.
В своем инстаграме Лиза попросила не давать ей непрошеных советов по поводу совмещения карьеры и ухода за ребенком. Актриса отмечает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.