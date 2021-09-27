Месяц после родов: Лиза Арзамасова показала идеальный пресс и смешную прическу

На что подписчики отреагировали довольно бурно и начали наперебой убеждать 26-летнюю Арзамасову в том, что она в отличной форме, а ее прессу можно только позавидовать: «Очень даже львица», — ответил друг артистки Родион Газманов. «Какая хорошая!» — пришла в восторг телеведущая Ирина Пудова.

Расстаться с лишними килограммами Лизе помог активный образ жизни: она старается не засиживаться дома и принимает участие в небольших рабочих проектах. В День города в столице она выступала в парке «Зарядье», а в конце сентября выйдет на сцену Театра наций, из которого уходила в декрет.

В своем инстаграме Лиза попросила не давать ей непрошеных советов по поводу совмещения карьеры и ухода за ребенком. Актриса отмечает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.