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Месяц после родов: Лиза Арзамасова показала идеальный пресс и смешную прическу

Популярная актриса 14 августа стала мамой — она родила сына своему супругу, Илье Авербуху. Несмотря на то, что роды прошли совсем недавно, Лиза уже может похвастаться отличной физической формой, хоть сама и отрицает этот факт, кокетливо подписывая новые публикации в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лиза Арзамасова показала свой пресс спустя месяц после родов

Фото: Личный Instagram @liza_arzamasova

Как многие молодые мамы, звезда театра и кино, еще не до конца уверена в своем физическом состоянии и мечтает как можно скорее прийти в форму после рождения малыша, о чем часто говорит в своих публикациях. Вот и в этот раз под ярким фото в коротком топе и смешной прической она написала: «Мать Льва - пока совсем не львица», — поделилась она.

На что подписчики отреагировали довольно бурно и начали наперебой убеждать 26-летнюю Арзамасову в том, что она в отличной форме, а ее прессу можно только позавидовать: «Очень даже львица», — ответил друг артистки Родион Газманов. «Какая хорошая!» — пришла в восторг телеведущая Ирина Пудова.

Расстаться с лишними килограммами Лизе помог активный образ жизни: она старается не засиживаться дома и принимает участие в небольших рабочих проектах. В День города в столице она выступала в парке «Зарядье», а в конце сентября выйдет на сцену Театра наций, из которого уходила в декрет.

В своем инстаграме Лиза попросила не давать ей непрошеных советов по поводу совмещения карьеры и ухода за ребенком. Актриса отмечает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.