Месяц молчания: Дмитрий Маликов откровенно рассказал о кризисе в отношениях с женой

Несмотря на то, что Дмитрий и Елена Маликовы считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, в их семейной жизни не все так гладко. Композитор и музыкант познакомился со своей будущей женой, когда ему было 22 года. На тот момент он проживал вместе с исполнительницей Натальей Ветлицкой и не задумывался о чем-то серьезном. Однако Елене удалось очаровать его настолько, что уже через некоторое время после знакомства певец сделал ей предложение руки и сердца.

В 2000 году у пары родилась дочь Стефания, в которой Дмитрий просто души не чает. Казалось бы, ребенок должен был укрепить их брак и сблизить супругов, однако на деле получилось иначе. Маликов признался, что через восемь лет после появления дочери, их брак начал трещать по швам. И это был самый тяжелый период, по его мнению.

«У нас был кризис в 2008 году. Это случилось за границей, на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы целый месяц не разговаривали. А потом простили друг друга, соскучились», — откровенно рассказал Маликов о кризисе в отношениях с женой в YouTube-шоу «Жить плюс».

Знаменитый музыкант уверен, что жить с ним непросто. Он считает себя слишком импульсивным и эмоциональным человеком, который может выйти из себя по любому поводу. Поэтому супруге приходится часто остужать пыл исполнителя и сглаживать конфликты.