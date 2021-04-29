Мэрия Москвы решила отобрать квартиру у Тимура Бекмамбетова из-за ремонта
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Фото: Instagram/@bekmambetovtimur
Недвижимость звезда приобрел несколько лет назад, квартира находится в доходном доме Мазинга 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется законом. Площадь помещений — 226 квадратных метров, а кадастровая стоимость достигает 88 миллионов рублей.
Бекмамбетов сразу переезжать в новые «владения» не стал и устроил там ремонт. В итоге рабочие вскрыли в квартире полы, сняли несущие перегородки. В декабре 2020 года в квартиру нагрянула комиссия, зафиксировавшая изменения, не совпадающие с техническим паспортом помещения, и трещины в стенах исторического здания. На режиссера пожаловался сосед, антиквар и коллекционер ретро-автомобилей Вадим Задорожный.
Власти обращались к звезде с требованием вернуть квартиру в исходное состояние, но Тимур слушать их не стал. Теперь мэрия потребовала изъять квартиру через суд. При этом это не первый скандал, связанный с квартирой. Бекмамбетов купил ее ради мансарды. Но позже стало известно, что владельцу достается только нижний уровень. Режиссер судился с бывшим хозяином, предпринимателем Эльдаром Урманчеевым, но проиграл.
Фото: Instagram/@bekmambetovtimur, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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