Мэрия Москвы решила отобрать квартиру у Тимура Бекмамбетова из-за ремонта

Бекмамбетов сразу переезжать в новые «владения» не стал и устроил там ремонт. В итоге рабочие вскрыли в квартире полы, сняли несущие перегородки. В декабре 2020 года в квартиру нагрянула комиссия, зафиксировавшая изменения, не совпадающие с техническим паспортом помещения, и трещины в стенах исторического здания. На режиссера пожаловался сосед, антиквар и коллекционер ретро-автомобилей Вадим Задорожный.

Власти обращались к звезде с требованием вернуть квартиру в исходное состояние, но Тимур слушать их не стал. Теперь мэрия потребовала изъять квартиру через суд. При этом это не первый скандал, связанный с квартирой. Бекмамбетов купил ее ради мансарды. Но позже стало известно, что владельцу достается только нижний уровень. Режиссер судился с бывшим хозяином, предпринимателем Эльдаром Урманчеевым, но проиграл.