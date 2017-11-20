Новый снимок популярной певицы вызвал бурное обсуждение.

Некоторое время назад стало известно, что популярная певица Вера Брежнева стала ведущей нового музыкального шоу «Успех» на телеканале СТС. В Instagram знаменитой блондинки стали появляться не только кадры с фотосессий, но и со съемочной площадки новой программы. Так, несколько часов назад Вера опубликовала фотографию со съемок очередного выпуска нового шоу. На снимке певица позирует в ярко-красном платье с открытым корсетным верхом, подчеркивающем пышный бюст исполнительницы, а светлые волосы уложены крупными волнами.

Многочисленные поклонники Веры Брежневой восхитились новым кадром: «Это что-то не вероятное! Женщина-тайна,женщина-загадка!», «Какой шикарный образ», «Вера, вы как всегда женственны!😘», «Похожа на Мерлин Монро😍😍😍😍😍 королева», «Мерилин, это Вы?», «Какая у Вас уникальная внешность. У Вас как-то получается быть сексуальной, но без вульгарности👯».

Напомним, недавно Вера Брежнева поделилась с фолловерами фотографией, на которой позирует в небрежно накинутом халатике. «Утро из прошлого», — гласит подпись под снимком.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram