Мэрилин Мэнсон принял решение сдаться властям после нападения на видеооператора
52-летний Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции штата Калифорния. Основанием служит ордер на арест артиста за якобы нападение на видеооператора на концерте в Нью-Гэмпшире в 2019 году. Уже летом суд рассмотрит дело и вынесет приговор Брайану Уорнеру (настоящее имя музыканта).
Мэнсон обвиняется в совершении мелкого правонарушения за плевок в камеру видеооператора во время выступления. Артист признал вину и готов к наказанию, которое по такому делу может лишить певца свободы сроком до года.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
В лучшем случае Мэнсон отделается штрафом в размере двух тысяч долларов.
Адвокат Мэрилина, на фоне скандалов певца, отмечает, что действия музыканта не имели сексуального подтекста.
Напомним, что недавно артист был обвинен двумя бывшими девушками, одной из которых является актриса Эван Рейчел Вуд в насилии и унизительном поведении по отношении к ним. Несмотря на обвинения, бывшая супруга музыканта Дита фон Тиз поддержала экс-возлюбленного, отметив, что не подвергалась ничему подобному находясь с ним в браке.
Фото и видео: Global Look Press, @marilynmanson/Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram