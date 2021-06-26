Мэрилин Мэнсон принял решение сдаться властям после нападения на видеооператора

52-летний Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции штата Калифорния. Основанием служит ордер на арест артиста за якобы нападение на видеооператора на концерте в Нью-Гэмпшире в 2019 году. Уже летом суд рассмотрит дело и вынесет приговор Брайану Уорнеру (настоящее имя музыканта).

Мэнсон обвиняется в совершении мелкого правонарушения за плевок в камеру видеооператора во время выступления. Артист признал вину и готов к наказанию, которое по такому делу может лишить певца свободы сроком до года.