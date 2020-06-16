passion.ru

Мерьем Узерли в ярком легком платье и с небрежной укладкой порадовала фанатов летним образом

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Мерьем Узерли

Фото: East News

36-летняя звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поделилась с подписчиками радостным настроением и красивыми «живыми» фото.

Мерьем Узерли, чья страница в Instagram полна кадрами профессиональных фотосессий, порадовала фанатов «живым» фото. Мерьем в ярком летнем платье и с небрежной укладкой показала поклонникам летний образ. В кадре Узерли радостно ест арбуз. Подпись к фото звезда «Великолепного века» поставила лаконичную.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🍉 🐴 🌳

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

«Боже, вот это красота», «Восхитительная красотка», «Самая красивая», «Для меня ты только Хюррем», «Ну как можно быть такой великолепной», «Королева красоты», — написали поклонники Мерьем Узерли в комментариях. Многие комплименты были на русском языке. Кстати, недавно актриса поблагодарила русских фанатов за любовь.

К 36 годам Узерли снялась в 20 фильмах. Но мировую популярность ей принес сериал «Великолепный век», в котором Мерьем сыграла Хюррем Султан — первую официальную жену султана Сулеймана Великолепного. Правда, актриса покинула проект раньше времени из-за проблем в личной жизни и беременности, и роль Хюррем в зрелом возрасте досталась актрисе Вахиде Гердюм, но от этого популярность Узерли не стала меньше.

Сейчас Мерьем с дочкой Ларой живет в Германии.

Фото: Instagram Мерьем Узерли, East News

Видео: Muhteşem Yüzyıl

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!