Мерьем Узерли в антигламурном наряде прогулялась с 6-летней дочерью и показала нежные фото с ней
Фото: Instagram
Мерьем Узерли поделилась с подписчками нежными фото с 6-летней дочерью Ларой. Снимки актриса сделала во время прогулки с ребенком. Для семейного вечера звезда «Великолепного века» выбрала антигламурный наряд — черно-белую рубашку с пестрым принтом, вязаную кофту и черные брюки.
Некоторым подписчикам актрисы и модели показалось, что фото с дочкой она сделала в России: «Будто на Патриарших сфотографировались», «И мне так показалось», «Я думала, что мне одной это померещилось», — последовали комментарии.
«Красавицы», «Вы прекрасны», «Люблю тебя», — посыпались комплименты от русскоговорящих подписчиков Мерьем Узерли. «Хорошенькие королева и принцесса», «Счастливая мать», «Так мило», — написали в комментариях под фото.
36-летняя Мерьем Узерли — не только известная актриса, прославившаяся на весь мир после выхода на экраны сериала «Великолепный век», но и востребованная модель. До начала пандемии коронавируса Мерьем каждую неделю летала на съемки в разные части света, о чем регулярно рассказывала поклонникам.
Фото и видео: Instagram
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