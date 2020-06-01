Мерьем Узерли в антигламурном наряде прогулялась с 6-летней дочерью и показала нежные фото с ней

Некоторым подписчикам актрисы и модели показалось, что фото с дочкой она сделала в России: «Будто на Патриарших сфотографировались», «И мне так показалось», «Я думала, что мне одной это померещилось», — последовали комментарии.

«Красавицы», «Вы прекрасны», «Люблю тебя», — посыпались комплименты от русскоговорящих подписчиков Мерьем Узерли. «Хорошенькие королева и принцесса», «Счастливая мать», «Так мило», — написали в комментариях под фото.

36-летняя Мерьем Узерли — не только известная актриса, прославившаяся на весь мир после выхода на экраны сериала «Великолепный век», но и востребованная модель. До начала пандемии коронавируса Мерьем каждую неделю летала на съемки в разные части света, о чем регулярно рассказывала поклонникам.