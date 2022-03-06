Мерьем Узерли тяжело вспоминает роль Хюррем: «Я оказалась не готова»

Мерьем на протяжении трех сезонов была одной из самых ярких героинь сериала и с его помощью построила себе головокружительную карьеру. Актриса покинула шоу в третьем сезоне, на самом пике его популярности.

Узерли вспоминает, что играть Хюррем для нее было волнительно и тяжело, но в то же время очень интересно. «О, она бросала мне вызов каждый день. Большое счастье — играть такую героиню. Могущественную, сильную, страстную... Но в то же время были взлеты и падения, настоящие американские горки. Этому персонажу нужно отдавать всю свою энергию, иначе роль не будет работать», — рассказала звезда в интервью Hello!

Мерьем решила уйти из проекта, когда поняла, что переросла свою героиню. «Это был настоящий челлендж, к сожалению, я оказалась не готова быть Хюррем на протяжении трех съемочных лет и трех сезонов сериала. Но я так благодарна за время, которое у меня с ней было! По-настоящему выросла как актриса», — вспоминает звезда.

«Великолепный век» стал самым успешным проектом Мерьем за всю ее карьеру. Ярких ролей после ухода из сериала у актрисы пока не было. Узерли занимается бизнесом. Звезда владеет несколькими магазинами в Берлине, и в данный момент предпочитает посвящать все свое свободное время семье и воспитанию двоих дочерей.

Старшей наследнице актрисы Ларе уже 8 лет. Она любит ходить в школу и играть с собаками. А младшая Лили родилась в 2021 году и еще только начинает познавать мир.

Мерьем не любит распространяться о личной жизни и держит в секрете свои романы. Известно, что отцом первой дочери стал экс-возлюбленный актрисы Кан Атеш, тогда как имя отца второго ребенка звезда не разглашает.