Мерьем Узерли призналась, почему не вышла замуж за отца своей дочери

Несмотря на недавнее рождение дочери, Мерьем Узерли не стала забрасывать свою карьеру. Турецкая актриса появилась в Москве на ММКФ, и с удовольствием общалась с российскими журналистами.

В беседе с изданием Hello она рассказала, почему не вышла замуж за своего нового возлюбленного.

Своего избранника, который стал отцом ее второй дочери, она скрывает – однако ранее ходили слухи, что она хочет выйти за него замуж, однако торжество отменили из-за пандемии.

Сама актриса заявила, что пока у нее другие планы.

«Насчет свадьбы — я ее не планировала и, соответственно, она никак бы не могла отмениться. Моя свадьба — это совсем не про карантин. Я жду того самого момента, который будет продиктован внутренним голосом. Я не хочу делать это только потому, что от меня этого кто-то ждет. Уверена, что в моей жизни будет свадьба с этим человеком, но пока что мы хотим сосредоточиться на семье и детях», — объяснила она.

Кроме второй дочки, у актрисы есть и старший ребенок, дочь Лара, которой уже исполнилось 7 лет.

Ранее Мерьем рассказала о том, похожа ли она на свою героиню Хюррем, которая принесла ей всемирную славу.