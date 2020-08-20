«Женщина-огонь»: черно-белые фото звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли впечатлили фанатов

«Что за красота?», «Шикарная», «Эта женщина — настоящий огонь», «Красотка», «Люблю тебя. Привет из России», «Везет фотографу», «Невозможно глаз оторвать», «Вот это секс! Сулейман бы дар речи от такой красотки потерял», «Великолепная», «Красотка Мерьем», «Вот это да», «Скажу одно: на этих снимках ты самый красивый цветок», «Какая красавица султанша», — посыпались комментарии на разных языках.

С того момента, как Мерьем покинула съемочную площадку «Великолепного века», прошло 7 лет (роль Хюррем доигрывала другая актриса). Но в сознании поклонников Узерли ассоциируется с ролью жены султана Сулеймана, которая прославила ее на весь мир.