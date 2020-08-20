«Женщина-огонь»: черно-белые фото звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли впечатлили фанатов
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Цветы на постели, цветы в волосах, цветы вместо одежды. В таком виде Мерьем Узерли предстала в новой черно-белой фотосессии. Актриса и модель в ярком макияже, но без топа позировала во время смелой съемки, которую ее поклонники по-достоинству оценили.
«Что за красота?», «Шикарная», «Эта женщина — настоящий огонь», «Красотка», «Люблю тебя. Привет из России», «Везет фотографу», «Невозможно глаз оторвать», «Вот это секс! Сулейман бы дар речи от такой красотки потерял», «Великолепная», «Красотка Мерьем», «Вот это да», «Скажу одно: на этих снимках ты самый красивый цветок», «Какая красавица султанша», — посыпались комментарии на разных языках.
С того момента, как Мерьем покинула съемочную площадку «Великолепного века», прошло 7 лет (роль Хюррем доигрывала другая актриса). Но в сознании поклонников Узерли ассоциируется с ролью жены султана Сулеймана, которая прославила ее на весь мир.
Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли, East News
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