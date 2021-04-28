Мерьем Узерли о сходстве с Хюррем и желании сняться в русском фильме

Одним из главных гостей на ММКФ в Москве стала турецкая актриса Мерьем Узерли. Журналисты Peopletalk пообщались с артисткой о прославившей ее роли Хюррем и впечатлениях от России.

Мерьем призналась, что Хюррем не очень похожа на нее саму, однако она очень уважает ее как личность.

«Хюррем как личность, конечно же, имеет свой характер, а я во многом абсолютно другая. Но, думаю, нас объединяет одно – помощь, которой мы хотим делиться. Хюррем сделала невероятное количество добрых дел, она занималась благотворительностью, строила храмы, помогала бедным».

Снимаясь в этом сериале, Мерьем столкнулась с личными сложностями, эта роль во многом изменила ее.

«В первую очередь, конечно, эта роль бросила мне вызов как личности. Нелегко изобразить такой мощный исторический персонаж. Мне пришлось поставить себя и свои интересы на последнее место на три года. Все мои силы были брошены на работу. У меня больше не было времени ни на что», – рассказала актриса.

Узерли призналась, что очень любит Россию. Ей нравится бывать здесь в гостях, и она с удовольствием приняла бы участие в съемках российского фильма.

«На самом деле я 10 лет ходила на курсы русского языка в школе. Я многое забыла, но уверена, что, если бы я проводила здесь больше времени или занималась с репетиром, смогла бы все вспомнить и снова свободно говорить. Я даже могу читать по-русски».