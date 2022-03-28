Mercedes Аллы Пугачевой попал в аварию в Одинцово, пока звезда отдыхает в Израиле

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию в конце февраля. Позже сама звезда подтвердила эту информацию и рассказала, что она находится в Израиле. По словам Примадонны, целью поездки является отдых и лечебные процедуры.

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что за время отсутствия артистки ее автомобиль уже успел попасть в аварию. «22 марта около 8.30 часов утра на 6 км автодороги Аниково-Агафоново-Кубинка было зафиксировано ДТП с участием автомобилей ГАЗ и Мерседес S500. По факту столкновения были получены противоречивые показания водителей», — сообщает источник.

Инспекторам ГИБДД удалось выяснить, что водитель автомобиля ГАЗ по невнимательности не заметил дорожный знак, и не пропустив Мерседес, влетел в него на перекрёстке. Отмечается, что пострадавших нет. Пассажиров ни в одной из машин не было. Кто был за рулём иномарки, принадлежащей Пугачевой, не раскрывается. Об ущербе, который был нанесен автомобилю певицы также не сообщается.