Мэрайя Кэри, Бекхемы, Роналду и другие: как звезды отметили Рождество

Наверное, никакой праздник в Америке и Европе не приносит в дом столько радости и уюта как Рождество. Семьи собираются за праздничным столом, вместе украшают елку и кладут под нее подарки.

Звезды делятся с подписчиками теплыми семейными селфи или торжественные и официальными открытками. Главное, что все в этот день собираются только с самыми близкими и дорогими людьми.

52-летняя исполнительница главного Рождественского хита All I Want for Christmas Is You Мэрайя Кэри получила особый подарок от сервиса Spotify за миллиард прослушиваний любимой многими песни. Певица отметила праздник в своем доме с мужем и близнецами.

Чета Бекхемов порадовала поклонников портретом у елки, где позировали все члены большой семьи.