Мэрайя Кэри, Бекхемы, Роналду и другие: как звезды отметили Рождество
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Фото: @mariahcarey/Instagram
Наверное, никакой праздник в Америке и Европе не приносит в дом столько радости и уюта как Рождество. Семьи собираются за праздничным столом, вместе украшают елку и кладут под нее подарки.
Звезды делятся с подписчиками теплыми семейными селфи или торжественные и официальными открытками. Главное, что все в этот день собираются только с самыми близкими и дорогими людьми.
52-летняя исполнительница главного Рождественского хита All I Want for Christmas Is You Мэрайя Кэри получила особый подарок от сервиса Spotify за миллиард прослушиваний любимой многими песни. Певица отметила праздник в своем доме с мужем и близнецами.
Чета Бекхемов порадовала поклонников портретом у елки, где позировали все члены большой семьи.
Криштиану Роналду, Хайди Клум и Майли Сайрус тоже отметили Рождество в кругу семьи.
Звезда «Эмили в Париже» Лили Колинз отпраздновала со своим мужем Чарли Макдауэллом и собакой. Пара поженилась в этом году и это их первое Рождество как семьи.
17-летняя Милли Бобби Браун из сериала «Очень странные дела» тоже провела вечер в компании возлюбленного Джейка Бонджови. Сын рок-певца Джона Бонджови и юная актриса уютно расположились у елки в праздничных свитерах.
Наоми Кэмпбелл впервые отмечает Рождество со своей дочерью, которая появилась на свет в этом году. Супермодель поделилась снимком себя и своей семьи в одинаковых пижамах и поздравила подписчиков.
Дуэйн «Скала» Джонсон решил порадовать в этот день всю свою большую семью. Актер подарил своей пожилой матери новый большой автомобиль, чтобы она могла с комфортом приезжать в гости и возить внуков. Артист отметил, что у его матери была очень сложная жизнь и он старается радовать ее как можно чаще.
Звезда «Утреннего шоу» Риз Уизерспун показала фото троих детей. Актриса отметила, что счастлива провести праздник с сыновьями Диконом, Теннеси и дочерью Авой, а также мужем Джоном Тотом. «То, где я хочу быть. С моей семьей. У костра. Смеющимися. Наслаждаться обществом друг друга. Шлю вам и вашим близким объятия к празднику! Из нашей семьи в вашу», — подписала фото артистка.
Фото и видео: Instagram