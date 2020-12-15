«Меняться, так меняться»: звезда КВН Ольга Картункова стала блондинкой с каре

В комментариях подписчики разделились на несколько лагерей: одним перевоплощение понравилось, другие не оценили, третьи вообще не поверили, что Ольга решилась на такой смелый шаг.

«Я не верю!», — прокомментировала подписчица. «Это временно же, просто захотелось», — ответила ей Картункова.

«Что-то вы постарели», «Куда вы дели Картункову?», «Рыжий цвет вам лучше», «В любом цвете неотразима», «Потрясающая женщина и добрейший человек!», «Рыжие, карамельные оттенки были бы более к лицу! Главное талант не изменился», «Темненькой лучше», «Красота, а глаза какие», — посыпались комментарии.

Четыре годна назад Ольга Картункова преобразилась до неузнаваемости, похудев на 54 килограмма. Тогда поклонники даже перестали ее узнавать. Ольга рассказала, что худеть ей пришлось из-за травмированной ноги и спора с друзьями.

«Мне сделали пересадку нерва на стопе, очень редкая и тяжелая операция. Лишний вес усугублял ситуацию. Теперь всех женщин с лишним весом призываю идти к специалистам и худеть, худеть... Есть еще одна причина, по которой я была настроена так решительно: поспорила со своими ребятами из команды, что за два месяца похудею на 35 килограммов», — делилась она.

Диетолог Ольге попался строгий, она сразу предупредила, что, если Картункова хоть раз нарушит ее правила, может больше не звонить. На день рождения мужа артистка не выдержала и сделала глоток коньяка, в чем честно призналась врачу. Та бросила трубку и сказала, что больше не будет с ней работать. «Я плакала так, что в глазах капилляры лопнули», — вспоминала Ольга. Ее друзья упросили диетолога вернуться и та сжалилась. В итоге с ее помощью артистка похудела со 134 до 99 килограммов, а дальше продолжала свой путь самостоятельно.