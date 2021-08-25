Меньшикова обвинили в пагубных привычках, которые вредили театру: «Мы все его жалели»
Из-за скандала с уволенными из театра Ермоловой актерами появляются все новые и новые неприятные подробности.
Ранее Олега Меньшикова обвинили в том, что он сократил именно неугодных ему артистов, и увольнение не было связано с нуждами театра.
Теперь актриса Наталья Потапова в беседе с изданием «Собеседник» заявила, что пагубные привычки также наносили немалый вред театру. Так, по словам артистки, у Меньшикова были проблемы с алкоголем.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
«Меньшиков пил как сапожник. Из-за него было отменено 23 спектакля. Но мы все его жалели», — заявила она.
Ранее уволенные актеры, заявив, что с ними поступили некрасиво, обратились к Владимиру Путину с просьбой проверить действия Меньшикова.
После этого театр Ермоловой подал судебный иск:
«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации», — заявили представители администрации театра «Интерфаксу».
Фото: Global Look Press
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