Меньшикова обвинили в пагубных привычках, которые вредили театру: «Мы все его жалели»

Из-за скандала с уволенными из театра Ермоловой актерами появляются все новые и новые неприятные подробности.

Ранее Олега Меньшикова обвинили в том, что он сократил именно неугодных ему артистов, и увольнение не было связано с нуждами театра.

Теперь актриса Наталья Потапова в беседе с изданием «Собеседник» заявила, что пагубные привычки также наносили немалый вред театру. Так, по словам артистки, у Меньшикова были проблемы с алкоголем.