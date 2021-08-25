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Меньшикова обвинили в пагубных привычках, которые вредили театру: «Мы все его жалели»

Некоторое время назад разгорелся скандал в театре Ермоловой — нескольких актеров уволили из театра, по их словам, незаконно. После этого было подано несколько судебных исков, а Олега Меньшикова сняли с должности директора.
Меньшикова обвинили в пагубных привычках, которые вредили театру: «Мы все его жалели»

Из-за скандала с уволенными из театра Ермоловой актерами появляются все новые и новые неприятные подробности.

Ранее Олега Меньшикова обвинили в том, что он сократил именно неугодных ему артистов, и увольнение не было связано с нуждами театра.

Теперь актриса Наталья Потапова в беседе с изданием «Собеседник» заявила, что пагубные привычки также наносили немалый вред театру. Так, по словам артистки, у Меньшикова были проблемы с алкоголем.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олег Меньшиков

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

«Меньшиков пил как сапожник. Из-за него было отменено 23 спектакля. Но мы все его жалели», — заявила она.

Ранее уволенные актеры, заявив, что с ними поступили некрасиво, обратились к Владимиру Путину с просьбой проверить действия Меньшикова.

После этого театр Ермоловой подал судебный иск:

«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации», — заявили представители администрации театра «Интерфаксу».

Фото: Global Look Press

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