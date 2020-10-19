«Меньше 22 тысяч выходит»: Кристина Асмус рассказала, сколько получает за работу в театре

Кристина Асмус рассказала своим поклонникам, сколько она получает за работу в московском театре Ермоловой. Оказалось, выходит немного — всего около 22 иысяч рублей.

Актриса на данный момент сидит дома на карантине — ранее у нее обнаружили коронавирус. Пользуясь свободным временем, она активно общается с поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы.

Кристина рассказала, что никогда не красила волосы, а в ее карьере есть роль, которую бы она не согласилась сыграть — скандальное участие в фильме «Текст». Также она заявила, что умеет садиться на шпагат, и согласилась бы сыграть в проекте за символическую плату, если он будет очень интересным.

Актриса ответила, что категорически не хотела бы, чтобы ее дочка стала актрисой, и упомянула, что ей очень понравился последний альбом бывшего супруга Гарика Харламова — «он наверняка станет платиновым».

И, наконец, призналась поклонникам, что работу в театре никак нельзя называть прибыльной — в театре Ермоловой она зарабатывали лишь около 22 тысяч рублей. На данный момент театр добровольно закрылся на карантин после обнаружения коронавируса у некоторых из сотрудников, одна из которых Кристина Асмус.