Менеджер Жени Малаховой ответила на слухи о ее беременности

Женя Малахова вышла замуж в августе прошлого года после развода, и с тех пор поклонники певицы постоянно высматривают признаки ее беременности. На одном из светских мероприятий она появилась в облегающем платье, и поклонники решили, что девушка ожидает малыша.

Издание «СтарХит» обратилось к менеджеру певицы, которая ответила на слухи. Оказалось, что радуются поклонники преждевременно.

«Совсем недавно Женя вернулась с отдыха — она летала на Мальдивы, и поправилась всего лишь на пару килограммов, но, как известно, люди любят приписывать то, чего нет, поэтому подумали, что Женя беременна. Должна вас огорчить, но это не так», отмечает представитель артистки.

Личную жизнь Женя Малахова предпочитает держать в строгой тайне. Личность ее супруга до сих пор остается неизвестной, певица только уточняет, что с миром кино он никак не связан.

До этого брака Женя Малахова состояла в официальных отношениях с режиссером Ренатом Давлетьяровым. Они расстались после 6 лет совместной жизни.