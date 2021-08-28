Менеджер МакSим прокомментировала слухи о ее ближайших выступлениях: «Человек еле дышит»
Представителям певицы приходит множество предложений о новых выступлениях, съемках в ток-шоу и сотрудничестве с известными брендами. Сама певица пока отказывается об участии в каких-либо мероприятиях. Ближайшее время она планирует тратить исключительно на восстановление здоровья.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist/Instagram
В сети появилось много мошенников, которые продают билеты на вымышленные выступления певицы. Представитель артистки Маргарита Соколова дала комментарий по этому поводу программе «Прямой эфир».
«Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди, совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо. У нее есть слабость, есть недостаток сил, энергии, головокружение. Все состояния послековидные. Все они непростые. Не может прям взять – раз, тяжело болела, а сейчас прям стала суперздоровой. Так не бывает. Нужно время, чтобы она могла как-то сосредоточится», — сказала Маргарита.
Недавно певицу заметили на прогулке возле своего дома. МакSим гуляла в компании, вероятнее всего, медицинского работника. Певица выглядела очень худой и с трудом передвигалась. Но все же видно, что она постепенно идет на поправку.
Тем временем популярность исполнительницы растет. Ее песня «Спасибо» оказалась в топе «Золотого граммофона», благодаря поддержке фанатов. Зрители надеются, что певица сможет выступить на сцене «Золотого граммофона» всего через три месяца.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram
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