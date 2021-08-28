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Менеджер МакSим прокомментировала слухи о ее ближайших выступлениях: «Человек еле дышит»

13 августа российскую певицу выписали из больницы. Полтора месяца Марина Максимова находилась в коме, а спустя 4 дня после прихода в себя уже отправилась домой. Такое течение болезни, за которым пристально следила пресса и поклонники певицы, вызвало множество разногласий. Многие обвиняли звезду в пиаре на своем критическом состоянии, и даже появились мошенники, которые зарабатывали за счет ее болезни.
Менеджер МакSим прокомментировала слухи о ее ближайших выступлениях: «Человек еле дышит»

Представителям певицы приходит множество предложений о новых выступлениях, съемках в ток-шоу и сотрудничестве с известными брендами. Сама певица пока отказывается об участии в каких-либо мероприятиях. Ближайшее время она планирует тратить исключительно на восстановление здоровья.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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МакSим

Фото: @maksimartist/Instagram

В сети появилось много мошенников, которые продают билеты на вымышленные выступления певицы. Представитель артистки Маргарита Соколова дала комментарий по этому поводу программе «Прямой эфир».

МакSим - Отпускаю

«Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди, совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо. У нее есть слабость, есть недостаток сил, энергии, головокружение. Все состояния послековидные. Все они непростые. Не может прям взять – раз, тяжело болела, а сейчас прям стала суперздоровой. Так не бывает. Нужно время, чтобы она могла как-то сосредоточится», — сказала Маргарита.

Недавно певицу заметили на прогулке возле своего дома. МакSим гуляла в компании, вероятнее всего, медицинского работника. Певица выглядела очень худой и с трудом передвигалась. Но все же видно, что она постепенно идет на поправку.

Тем временем популярность исполнительницы растет. Ее песня «Спасибо» оказалась в топе «Золотого граммофона», благодаря поддержке фанатов. Зрители надеются, что певица сможет выступить на сцене «Золотого граммофона» всего через три месяца.

Фото и видео: Global Look Press, Instagram

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