Менеджер МакSим прокомментировала слухи о ее ближайших выступлениях: «Человек еле дышит»

«Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди, совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо. У нее есть слабость, есть недостаток сил, энергии, головокружение. Все состояния послековидные. Все они непростые. Не может прям взять – раз, тяжело болела, а сейчас прям стала суперздоровой. Так не бывает. Нужно время, чтобы она могла как-то сосредоточится», — сказала Маргарита.

Недавно певицу заметили на прогулке возле своего дома. МакSим гуляла в компании, вероятнее всего, медицинского работника. Певица выглядела очень худой и с трудом передвигалась. Но все же видно, что она постепенно идет на поправку.

Тем временем популярность исполнительницы растет. Ее песня «Спасибо» оказалась в топе «Золотого граммофона», благодаря поддержке фанатов. Зрители надеются, что певица сможет выступить на сцене «Золотого граммофона» всего через три месяца.