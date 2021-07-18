Менеджер МакSим — о состоянии певицы и диагнозе Юлии Началовой: «Не надо сравнивать случаи»

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности не выходя из комы. Последние дни певица провела в медикаментозном сне на фоне осложнений из-за подагры и красной волчанки.

Случаи у обеих артисток схожи только отчасти, а диагнозы абсолютно разные. Поэтому ставить в пример уход Началовой не является логичным.

На данный момент Маргарита больше не предоставляла информации по поводу состояния Максимовой. Недавние доводы по поводу отказа у певицы легкого и сердца она подтверждать не стала, сославшись на то, что врачи будут на месте только в понедельник, и тогда смогут дать комментарий.