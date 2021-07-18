Менеджер МакSим — о состоянии певицы и диагнозе Юлии Началовой: «Не надо сравнивать случаи»
Знаменитая российская исполнительница Марина Максимова, известная как МакSим, уже более трех недель находится в коме из-за пневмонии. Состояние певицы пока не улучшается, а пользователи находят параллель между ее случаем и ушедшей из жизни в 2019 году Юлии Началовой.
Представительница МакSим Маргарита Соколова ответила на домыслы подписчиков.
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
«Не надо сравнивать случаи Началовой и Марины. Думаю, все имеют право на личное пространство. Вы тоже, наверно, не хотели бы, чтобы вашу жизнь выставляли на всеобщее обозрение», — сказала Соколова.
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности не выходя из комы. Последние дни певица провела в медикаментозном сне на фоне осложнений из-за подагры и красной волчанки.
Случаи у обеих артисток схожи только отчасти, а диагнозы абсолютно разные. Поэтому ставить в пример уход Началовой не является логичным.
На данный момент Маргарита больше не предоставляла информации по поводу состояния Максимовой. Недавние доводы по поводу отказа у певицы легкого и сердца она подтверждать не стала, сославшись на то, что врачи будут на месте только в понедельник, и тогда смогут дать комментарий.
Фото и видео: Global Look Press
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