Мельникова примерила спортивный шик, а Водонаева казаки на светской вечеринке в Москве
В центре Москвы открылось новое модное лаунж-пространство Munterra — выходные ознаменовались яркими вечеринками в честь открытия.
В пятницу пространство с открытием поздравил Feduk, в субботу прошел стендап концерт Нурлана Сабурова, Расула Чабдарова и Романа Косицына.
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Фото: архив пресс-службы
Вечеринку посетили Дарья Мельникова, Алена Водонаева, Ирина Йовович, Константин и Ольга Андрикопулос, Надежда Стрелец, Катя Кабак, Юлия Пош, Татьяна Столяр, Галина Подзолко, Василий Аккерман, Кирилл Минцев, Карина Нигай, Дмитрий Пантелеев, Вадим Жоля, Лиза Моряк, Катя Инберг и другие.
Дарья Мельникова выбрала для выхода образ в стиле спортшик — актриса появилась в удлиненном джинсовом жакете, широких темно-синих брюках и кроссовках.
Фото: архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы
Алена Водонаева появилась в черной кожаной косухе, черных узких брюках с белыми декоративными элементами, белой рубашке и эффектных ярких сапогах-казаках.
Алина Шпак появилась в образе школьницы — в строгом черно-белом платье, длинных белых гольфах и ботинках на платформе.
Фото: архив пресс-службы
Специально для открытия пространства актриса и режиссер театра «Практика» Алиса Кретова подготовила интерактивную аудиоинсталляцию «Погружение».
Фото: архив пресс-службы
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