Мельникова примерила спортивный шик, а Водонаева казаки на светской вечеринке в Москве

Вечеринку посетили Дарья Мельникова, Алена Водонаева, Ирина Йовович, Константин и Ольга Андрикопулос, Надежда Стрелец, Катя Кабак, Юлия Пош, Татьяна Столяр, Галина Подзолко, Василий Аккерман, Кирилл Минцев, Карина Нигай, Дмитрий Пантелеев, Вадим Жоля, Лиза Моряк, Катя Инберг и другие.

Дарья Мельникова выбрала для выхода образ в стиле спортшик — актриса появилась в удлиненном джинсовом жакете, широких темно-синих брюках и кроссовках.