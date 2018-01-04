Меланхолия в мини: Толкалина продемонстрировала бесконечные ноги на пляже и рассказала о своем настроении
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Сразу после Нового года 39-летняя Любовь Толкалина отправилась в Ялту... работать. Об этом актриса сообщила в своем Instagram и опубликовала фото на пляже в соблазнительном мини-платье.
Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини. Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани. За твоею спиной умолкает в кустах беготня. Мне пора уходить. Ты останешься после меня. До свиданья, стена. Я пошел. Пусть приснятся кусты. Вдоль уснувших больниц. Освещенный луной. Как и ты. Постараюсь навек сохранить этот вечер в груди. Не сердись на меня. Нужно что-то иметь позади.