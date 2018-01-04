Сразу после Нового года 39-летняя Любовь Толкалина отправилась в Ялту... работать. Об этом актриса сообщила в своем Instagram и опубликовала фото на пляже в соблазнительном мини-платье.

Любовь Толкалина регулярно делится с подписчиками своего микроблога личными снимками, сообщая, куда именно ее забрасывает работа или дела. На днях актриса прилетела в Ялту и не преминула сфотографироваться на пляже.

В этом южном городе царит тепло, поэтому Любовь смело надела короткое платье, усыпанное пайетками. Наряд подчеркнул прекрасную фигуру звезды и ее длинные стройные ноги. Только настроение у Толкалиной в тот момент было не самое радужное — она подписала один из снимков грустными стихами: «Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини. Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани. За твоею спиной умолкает в кустах беготня. Мне пора уходить. Ты останешься после меня».