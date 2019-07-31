passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Меган Маркл выпустит собственную линию одежды

Капсульная коллекция создается в поддержку организации Smart Works, помогающая безработным женщинам трудоустроиться.

Любимая миллионами Меган Маркл опровергает слухи о своем маниакальном материнстве: многие говорили, что она ни на секунду не готова оставить недавно родившегося сына Арчи, однако герцогиня Сассекская намерена изменить представление о своем распорядке дня и обязанностях. Теперь королевская особа настроена покорять мир моды, но, разумеется, не просто от скуки — ее новая идея носит благотворительный характер. Совместно с компанией Marks & Spencer она решила создать линию одежду, которая пойдет на пользу фонду Smart Works, где она выступает патроном. Организация направлена на помощь безработным женщинам, которые нуждаются в одежде для походов на собеседования, а также в консультациях о поведении при трудоустройстве.

Как передает британское издание The Sun, капсульная коллекция из классических вариантов гардероба для работы порадует не только поклонников Маркл, но и ценителей качественной одежды в принципе.

«Многие бренды согласились использовать модель «один за один»: после того, как одна вещь из коллекции будет продана, одна вещь будет направляться в фонд. Это не только позволит нам быть частью истории друг друга, но и напомнит о том, что мы вместе», — отмечает Меган в качестве приглашенного редактора в сентябрьском номере журнала Vogue.

Пока что неизвестны ни дата производства, ни страны, в которых будет продаваться коллекция герцогини Сассекской.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: GlobalLookPress