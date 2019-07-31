Меган Маркл выпустит собственную линию одежды

Любимая миллионами Меган Маркл опровергает слухи о своем маниакальном материнстве: многие говорили, что она ни на секунду не готова оставить недавно родившегося сына Арчи, однако герцогиня Сассекская намерена изменить представление о своем распорядке дня и обязанностях. Теперь королевская особа настроена покорять мир моды, но, разумеется, не просто от скуки — ее новая идея носит благотворительный характер. Совместно с компанией Marks & Spencer она решила создать линию одежду, которая пойдет на пользу фонду Smart Works, где она выступает патроном. Организация направлена на помощь безработным женщинам, которые нуждаются в одежде для походов на собеседования, а также в консультациях о поведении при трудоустройстве.
Как передает британское издание The Sun, капсульная коллекция из классических вариантов гардероба для работы порадует не только поклонников Маркл, но и ценителей качественной одежды в принципе.
«Многие бренды согласились использовать модель «один за один»: после того, как одна вещь из коллекции будет продана, одна вещь будет направляться в фонд. Это не только позволит нам быть частью истории друг друга, но и напомнит о том, что мы вместе», — отмечает Меган в качестве приглашенного редактора в сентябрьском номере журнала Vogue.
Пока что неизвестны ни дата производства, ни страны, в которых будет продаваться коллекция герцогини Сассекской.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: GlobalLookPress