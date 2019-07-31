Меган Маркл выпустит собственную линию одежды

Любимая миллионами Меган Маркл опровергает слухи о своем маниакальном материнстве: многие говорили, что она ни на секунду не готова оставить недавно родившегося сына Арчи, однако герцогиня Сассекская намерена изменить представление о своем распорядке дня и обязанностях. Теперь королевская особа настроена покорять мир моды, но, разумеется, не просто от скуки — ее новая идея носит благотворительный характер. Совместно с компанией Marks & Spencer она решила создать линию одежду, которая пойдет на пользу фонду Smart Works, где она выступает патроном. Организация направлена на помощь безработным женщинам, которые нуждаются в одежде для походов на собеседования, а также в консультациях о поведении при трудоустройстве.

Как передает британское издание The Sun, капсульная коллекция из классических вариантов гардероба для работы порадует не только поклонников Маркл, но и ценителей качественной одежды в принципе.