Меган Маркл выиграла суд против сестры: герцогиня получит 75 тысяч долларов

Сестра Меган обвинила герцогиню в том, что та осквернила всю семью в интервью Опре Уинфри, назвав их детство бедным и неблагополучным. По словам Саманты жена принца Гарри специально вызывала жалость общественности к себе, сообщает TMZ.

Меган публично заявляла, что ее отец бросил семью, когда будущая герцогиня была ребенком и ей пришлось рано начать работать. Сестра звезды отрицает это, так как их общий родитель оплатил ее колледж и дорогостоящие курсы актерского мастерства.

Помимо этого 57-летняя родственница Меган заявила о том, что скандальное интервью испортило ее карьеру, сорвало продажи автобиографичной книги и подорвало ментальное здоровье.

В субботу, 5 марта, Меган Маркл выиграла суд со сводной сестрой. Теперь Саманта обязана выплатить звезде 75 тыс долларов, сообщают «Известия» со ссылкой на зарубежный источник.

Изначально юрист герцогини Майкл Камп назвал этот судебный процесс полным абсурдом. «Мы уделим ему минимально необходимое внимание, и это все, чего он заслуживает».