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Меган Маркл выбрала странный наряд на свадьбу принцессы Евгении

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл

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Супруга принца Гарри вновь подогрела слухи о своей беременности.

36-летняя герцогиня Сассекская не смогла пропустить свадьбу кузины своего супруга, принца Гарри, — принцессы Евгении. Меган Маркл прибыла в Виндзорский замок одной из последних, вместе с мужем, и тут же была встречена фотографами.

Многие комментаторы прямых эфиров церемонии в британских СМИ отметили, что Меган выбрала весьма странный наряд — объемное пальто Givenchy, которое скрыло ее фигуру. При этом сейчас в Сети активно обсуждаются слухи об интересном положении герцогини. Неужели Меган и правда есть что прятать от любопытных глаз?

Напомним, американская экс-актриса Маркл и один из самых завидных экс-холостяков планеты, принц Гарри, поженились в мае этого года. До встречи с наследником британского престола Меган была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. А принц встречался с несколькими девушками (все они, кстати, тоже присутствовали на свадьбе принцессы Евгении), но до Меган так и не нашел свою единственную.

Фото: East News

Видео: Youtube.com / Associated Press

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