Меган Маркл выбрала странный наряд на свадьбу принцессы Евгении

36-летняя герцогиня Сассекская не смогла пропустить свадьбу кузины своего супруга, принца Гарри, — принцессы Евгении. Меган Маркл прибыла в Виндзорский замок одной из последних, вместе с мужем, и тут же была встречена фотографами.
Многие комментаторы прямых эфиров церемонии в британских СМИ отметили, что Меган выбрала весьма странный наряд — объемное пальто Givenchy, которое скрыло ее фигуру. При этом сейчас в Сети активно обсуждаются слухи об интересном положении герцогини. Неужели Меган и правда есть что прятать от любопытных глаз?
Напомним, американская экс-актриса Маркл и один из самых завидных экс-холостяков планеты, принц Гарри, поженились в мае этого года. До встречи с наследником британского престола Меган была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. А принц встречался с несколькими девушками (все они, кстати, тоже присутствовали на свадьбе принцессы Евгении), но до Меган так и не нашел свою единственную.
Фото: East News
Видео: Youtube.com / Associated Press