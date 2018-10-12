Меган Маркл выбрала странный наряд на свадьбу принцессы Евгении

36-летняя герцогиня Сассекская не смогла пропустить свадьбу кузины своего супруга, принца Гарри, — принцессы Евгении. Меган Маркл прибыла в Виндзорский замок одной из последних, вместе с мужем, и тут же была встречена фотографами.

Многие комментаторы прямых эфиров церемонии в британских СМИ отметили, что Меган выбрала весьма странный наряд — объемное пальто Givenchy, которое скрыло ее фигуру. При этом сейчас в Сети активно обсуждаются слухи об интересном положении герцогини. Неужели Меган и правда есть что прятать от любопытных глаз?