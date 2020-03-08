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Меган Маркл во время «прощального тура» показала алый total look на музыкальном фестивале Маунтбеттен

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я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: I-Images/ Global Look press

Герцоги Сассекские завершают посещение официальных мероприятий как члены королевской семьи. Со дня на день они станут полностью независимыми.

Меган Маркл прилетела из Канады в Лондон, где она с супругом — принцем Гарри присутствует на последних для себя обязательных светских мероприятиях. На днях герцог и герцогиня Сассекские побывали на церемонии награждения Endeavour Fund Awards, где Меган появилась в бирюзовом платье от Виктории Бэкхем. Теперь супруги стали гостями фестиваля военных оркестров Королевской морской пехоты. Для выхода в свет Меган выбрала алый total look.

На публике герцогиня появилась в платье-кейп от дизайнера Safiyaa. Великолепный образ Меган дополнили клатч Manolo Blahnik, туфли Aquazurra и крупные серьги с драгоценными камнями Simone Rocha.

I-Images/ Global Look press
Stephen Lock/ Global Look press

Меган и Гарри должны выступить еще на двух мероприятиях, где должны присутствовать как члены правящей династии Великобритании. 8 марта Меган станет гостьей праздника к Международному женскому дню, а 9 марта супруги с другими членами семьи побывают на праздновании Дня Содружества наций в Лондоне.

Напомним, в начале года Меган Маркл и принц Гарри объявили Елизавете II о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы. После семейного совета Елизавета II выразила поддержку внуку, но отметила, что она предпочла бы другой ход событий.

Вскоре Гарри и Меган окончательно обоснуются в Канаде, а в Великобританию будут прилетать по собственному желанию или по просьбе королевы.

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Фото: Instagram, I-Images, Stephen Lock/ Global Look press, East News

Видео: The Royal Family Channel

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