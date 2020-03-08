Меган Маркл во время «прощального тура» показала алый total look на музыкальном фестивале Маунтбеттен

Напомним, в начале года Меган Маркл и принц Гарри объявили Елизавете II о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы. После семейного совета Елизавета II выразила поддержку внуку, но отметила, что она предпочла бы другой ход событий.

Вскоре Гарри и Меган окончательно обоснуются в Канаде, а в Великобританию будут прилетать по собственному желанию или по просьбе королевы.