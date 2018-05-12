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Меган Маркл в юности встречалась с бывшим порноактером

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Меган Маркл
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Таблоид The Sun раскрыл любопытные подробности из жизни невесты британского принца Гарри.

Чем меньше времени остается до самой ожидаемой свадьбы года, тем больше появляется интересных подробностей из жизни канадской актрисы, которая вот-вот станет членом королевской семьи. Поклонники Меган Маркл знают имена едва ли не всех бывших возлюбленных звезды сериала «Форс-мажоры», однако на днях выяснилось еще одно. Американский таблоид The Sun рассказал, что в юности Меган встречалась с бывшим порноактером Саймоном Рексом. Отмечается, что мистер Рекс снимался в фильмах для взрослых, повествующих о нетрадиционных отношениях.

Пара познакомилась в 2004 году на съемках одного из ситкомов. К тому моменту Саймон «завязал» с порнофильмами и активно строил традиционную актерскую карьеру. Наибольшую известность актеру принесли фильмы «Очень страшное кино-3», «Очень страшное кино-4», «Ну очень страшное кино».

Напомним, в 2011 году Меган Маркл вышла замуж за своего давнего возлюбленного Тревора Энгельсона, однако спустя два года пара оформила развод.

Фото: globallookpress

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