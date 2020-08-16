Меган Маркл собирается продолжить карьеру актрисы: титул герцогини — не помеха

Меган сделала ставку на свою известность, приобретенную в качестве жены принца Гарри и, похоже, не прогадала. По слухам, голливудские режиссеры уже сделали ей несколько заманчивых предложений. Цену за свои услуги актриса тоже успела установить — 50 миллионов долларов.

«Какую бы роль она ни исполняла, все захотят ее увидеть. Люди будут очарованы ее работой с самого начала. Если она вернется в «Форс-мажоры», это будет самый популярный сериал в мире», — прокомментировал решение Маркл директор шоу InterTalent Джонатан Шалит.

Меган Маркл - американская актриса и жена британского принца Гарри. Пара поженилась в 2018 году, через год у них родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будет добиваться финансовой самостоятельности.