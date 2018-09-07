Меган Маркл скрывает беременность под рюшами и пиджаками?

После того, как 37-летняя актриса Меган Маркл стала женой 33-летнего принца Гарри, все ждут от пары хороших новостей. Слухи о том, что в семье скоро появится наследник, спровоцировало «беременное» платье: синий наряд с рюшами стал причиной пересуд в Сети.
Ситуация усугубляется тем, что в последнее время супруга принца Гарри появляется на публике в скрывающих область живота нарядах: черные брюки и пиджак, платье-пиджак, свободная юбка в складку.
А как считаете вы, беременна ли Меган?
Фото: Pool/I-Images/Stephen Lock/Gustavo Valiente/Andrew Parsons/globallookpress