Меган Маркл скрывает беременность под рюшами и пиджаками?

Ситуация усугубляется тем, что в последнее время супруга принца Гарри появляется на публике в скрывающих область живота нарядах: черные брюки и пиджак, платье-пиджак, свободная юбка в складку.

А как считаете вы, беременна ли Меган?

Фото: Pool/I-Images/Stephen Lock/Gustavo Valiente/Andrew Parsons/globallookpress