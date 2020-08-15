Меган Маркл раскритиковала «токсичные» СМИ: «Каждый заголовок оставляет отпечаток»

«Любой заголовок, любой клик оставляют свой отпечаток. Именно из-за их содержания многие начинают формировать свою точку зрения на мир и людей вокруг, и в нем стало проявляться много токсичности. Надеюсь, когда-то в репортажах будет содержаться только правда, сочувствие и сострадание. Это и сможет объединить людей», - высказала свою точку зрения Меган. Также она подчеркнула, что всегда негативно относилась к некачественно журналистике, которая преследует цель заработать как можно больше на непристойности и лжи.

В данный момент Маркл как раз ведет борьбу с репортерами, которые, по ее мнению, позволили себе слишком много. Речь о медиахолдинге Associated Newspapers, сотрудники которого опубликовали личное письмо герцогини к ее отцу, а также рассекретили суммы, потраченные семьей на обустройство особняка Фрогмор. В издательство входят такие всемирно известные издания как Daily Mail, MailOnline, Mail on Sunday и Metro. В случае, если Меган выиграет суд, журналистам придется заплатить ей кругленькую сумму.

Меган Маркл - жена принца Гарри. Пара поженилась в 2018 году, через год у них родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будет добиваться финансовой самостоятельности.