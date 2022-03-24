Меган Маркл против Кейт Миддлтон: чей наследник получил больше привилегий

СМИ часто пишут о негласном противостоянии Кейт и Меган. Поговаривают, что и их супруги, братья Уильям и Гарри, отдалились друг от друга.

Недавно Кейт Миддлтон и ее муж отправились в тур по Центральной Америке. Члены королевской семьи посетили Белиз и Ямайку. Впереди у них запланирована поездка на Багамы. В связи с этим публика вспомнила, что пара лишила своего младшего сына Луи важной королевской привилегии. Мальчик до сих пор не был за границей, хотя по традиции дети герцогов получают это право еще в младенчестве.