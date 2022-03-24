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Меган Маркл против Кейт Миддлтон: чей наследник получил больше привилегий

Меган Маркл успела дать своему сыну Арчи то, чего лишился сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Как оказалось, малыш Луи до сих пор не совершил свою первую поездку за границу.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: I-Images/ Global Look Press

СМИ часто пишут о негласном противостоянии Кейт и Меган. Поговаривают, что и их супруги, братья Уильям и Гарри, отдалились друг от друга.

Недавно Кейт Миддлтон и ее муж отправились в тур по Центральной Америке. Члены королевской семьи посетили Белиз и Ямайку. Впереди у них запланирована поездка на Багамы. В связи с этим публика вспомнила, что пара лишила своего младшего сына Луи важной королевской привилегии. Мальчик до сих пор не был за границей, хотя по традиции дети герцогов получают это право еще в младенчестве.

Дело в том, что за последние годы Кейт и Уильям почти не покидали Великобританию. Исключением стала поездка в Иордания, куда они обещали поехать еще до рождения сына. А также нынешний тур, куда супруги отправились без детей из-за длительности перелетов, сообщает Teleprogramma.pro.

Сын принца Гарри и Меган Маркл уже давно совершил свою первую заграничную поездку. Тогда малышу не было еще и года. Арчи ездил с родителями в Южную Африку в возрасте 9 месяцев.

Фото: Global Look Press

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