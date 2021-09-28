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Любовь к пирожным или ожидание третьего: Меган Маркл заподозрили в беременности

Предположения о прибавлении в семье принца Гарри появились после того, как королевская чета пришла на мероприятие Global Citizen Live. Как только фотографии появились в Сети, поклонники пары начали разрешать важный вопрос: округлившийся живот — это причина неудачного платья или герцоги планируют снова стать родителями.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Маркл стала мамой во второй раз всего 3 месяца назад

Фото: East News

Для выхода в свет 40-летняя герцогиня, которая 3 месяца назад стала мамой во второй раз, выбрала свободное платье, расшитое драгоценными камнями от модного Дома Valentino, которое создает отчетливое впечатление округлившегося животика.

Среди почитателей и СМИ сразу возник спор: кто-то предположил, что супруга принца Гарри поправилась после рождения ребенка в июне. Некоторые, в свою очередь, уверены, что семья ждет третьего ребенка.

Напомним, что первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл появился на свет в мае 2019 года. Мальчика назвали Арчи. Летом этого года в семье случилось прибавление — родилась Лилибет Диана, имя которой дали в честь двух королевских родственниц девочки: прабабушки Елизаветы II и бабушки — принцессы Дианы.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, East News