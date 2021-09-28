Любовь к пирожным или ожидание третьего: Меган Маркл заподозрили в беременности
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Фото: East News
Для выхода в свет 40-летняя герцогиня, которая 3 месяца назад стала мамой во второй раз, выбрала свободное платье, расшитое драгоценными камнями от модного Дома Valentino, которое создает отчетливое впечатление округлившегося животика.
Среди почитателей и СМИ сразу возник спор: кто-то предположил, что супруга принца Гарри поправилась после рождения ребенка в июне. Некоторые, в свою очередь, уверены, что семья ждет третьего ребенка.
Напомним, что первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл появился на свет в мае 2019 года. Мальчика назвали Арчи. Летом этого года в семье случилось прибавление — родилась Лилибет Диана, имя которой дали в честь двух королевских родственниц девочки: прабабушки Елизаветы II и бабушки — принцессы Дианы.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, East News