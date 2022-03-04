Меган Маркл ответит в суде: сестра герцогини Сассекской требует от нее 75 тысяч долларов за клевету
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Фото: Cbs/ Global Look Press
Саманта Маркл решила разобраться с родной сестрой через суд. Об этом сообщает издание TMZ.
Весной прошлого года принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри. Весь мир помнит скандал, разразившийся после этой беседы. Королевская семья была возмущена заявлениями пары. Как оказалось, родственники со стороны Меган тоже остались недовольны.
Старшая сестра жены принца утверждает, что Меган Маркл нагло лжет публике, говоря о своей семье, в частности об отце и сестре. 57-летняя Саманта Маркл уверена, что ее родственница искажает факты, чтобы вызвать к себе жалость.
В прошлогоднем интервью супруга принца Гарри рассказывала о том, как прошло ее детство. По словам Меган, отец бросил ее с матерью без средств к существованию. Герцогиня жаловалась на то, что ей пришлось рано начать работать, чтобы выбраться из нищеты. Однако Саманта Маркл решительно утверждает, что все это ложь. На самом деле экс-актриса якобы всегда жила в достатке, посещала лучшие учебные заведения и актерские курсы.
Также Саманту возмутило то, что Меган выставила отца в плохом свете. В интервью супруга принца говорила о том, что отец отказался вести ее к алтарю. Но, по словам ее старшей сестры, все было иначе. Саманта клянется, что отец не смог приехать из-за сердечного приступа.
Теперь родственница экс-актрисы требует от нее 75 тысяч долларов за моральный ущерб. Меган никак не реагирует на это. Адвокат герцогини Сассекской уверен, что у Саманты ничего не выйдет.
Фото: Global Look Press