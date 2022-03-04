Меган Маркл ответит в суде: сестра герцогини Сассекской требует от нее 75 тысяч долларов за клевету

В прошлогоднем интервью супруга принца Гарри рассказывала о том, как прошло ее детство. По словам Меган, отец бросил ее с матерью без средств к существованию. Герцогиня жаловалась на то, что ей пришлось рано начать работать, чтобы выбраться из нищеты. Однако Саманта Маркл решительно утверждает, что все это ложь. На самом деле экс-актриса якобы всегда жила в достатке, посещала лучшие учебные заведения и актерские курсы.

Также Саманту возмутило то, что Меган выставила отца в плохом свете. В интервью супруга принца говорила о том, что отец отказался вести ее к алтарю. Но, по словам ее старшей сестры, все было иначе. Саманта клянется, что отец не смог приехать из-за сердечного приступа.

Теперь родственница экс-актрисы требует от нее 75 тысяч долларов за моральный ущерб. Меган никак не реагирует на это. Адвокат герцогини Сассекской уверен, что у Саманты ничего не выйдет.