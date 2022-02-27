Первое выступление Меган и Гарри в 2022 году: как прошла премия NAACP Image Awards

Награду за лучший фильм получила картина «Чем тяжелее они падают», а в номинации «Выдающийся актер в кино» победил Уилл Смит, который не присутствовал на церемонии.

Принц Гарри и Меган Маркл не проигнорировали мероприятие. Пара удостоена социальной награды NAACP за «Выдающуюся государственную службу». NAACP Image Awards 2022 это их первое официальное публичное событие в Голливуде после переезда в США 2 года назад.

Герцоги Сассекские обратились к зрителям с речью, в которой поблагодарили за награду. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что у меня совсем другое происхождение, чем у моей невероятной жены, но наши жизни были объединены по какой-то причине», — сказал Гарри.