Первое выступление Меган и Гарри в 2022 году: как прошла премия NAACP Image Awards
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NAACP Image Awards 2022 является ежегодной премией, которая отмечает достижения цветных людей в индустрии культуры и развлечений.
Главным лауреатом вечера стала певица и актриса Дженнифер Хадсон. 40-летняя звезда победила в номинациях «Артист года» и «Выдающаяся актриса в кино» за роль Ареты Франклин в фильме «Уважение».
Фото: Getty Images
Награду за лучший фильм получила картина «Чем тяжелее они падают», а в номинации «Выдающийся актер в кино» победил Уилл Смит, который не присутствовал на церемонии.
Принц Гарри и Меган Маркл не проигнорировали мероприятие. Пара удостоена социальной награды NAACP за «Выдающуюся государственную службу». NAACP Image Awards 2022 это их первое официальное публичное событие в Голливуде после переезда в США 2 года назад.
Герцоги Сассекские обратились к зрителям с речью, в которой поблагодарили за награду. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что у меня совсем другое происхождение, чем у моей невероятной жены, но наши жизни были объединены по какой-то причине», — сказал Гарри.
Фото: Кадр из трансляции NAACP Image Awards 2022
Меган в роскошном сине-голубом платье от дизайнера Кристофера Джона Роджерса добавила «Я очень горжусь тем, что мы делаем эту работу вместе. Мы очень польщены тем, что находимся здесь, в компании таких выдающихся лауреатов».
«Мы разделяем приверженность жизни, служения, ответственность противостоять несправедливости и веру в то, что чаще всего важнее всего слушать тех, кого больше всего игнорируют» — высказались Меган и Гарри.
Сама церемония прошла в цифровом и телеформате. За неделю до трансляции были представлены около 80 номинаций. Среди них награду «Выдающийся актер второго плана» забрал Даниэль Калуя за роль в картине «Иуда и Черный Мессия». «Выдающаяся актриса второго плана» — Реджина Кинг за работу в фильме «Чем тяжелее они падают».
Лучшим анимационным фильмом признан «Энканто», а лучшим комедийным сериалом — «Небезопасный».
Фото: Getty Images