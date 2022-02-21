Меган Маркл не выходила в свет уже больше 100 дней – и ее давно не видели с принцем Гарри
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Последнее официальное появление на публике Меган Маркл было в ноябре 2021 года, на гала-концерте в Нью-Йорке. Многомилионные контракты с крупными брендами, благотворительные встречи и тяга к популярности – то, без чего фанаты и не мыслили жизнь Меган еще 5 месяцев назад. Однако сейчас загадочное отсутствие Маркл и молчание в микроблоге озадачивает поклонников и порождает самые разные теории-причины затишья экс-актрисы. Так, одни предпочитают думать, что герцогиня ожидает третьего наследника, и не может выходить на публику из-за токсикоза. Как уже известно, пара не любит сообщать трогательные новости на первых месяцах. Другие уверены – Меган серьезно больна. 40-летняя герцогиня точно не из тех, кто сможет появиться на публике в не самом лучшем виде.
Некоторые фанаты опасаются, что в отношениях герцога и герцогини появилась трещина. Подозрения о том, что супруги в ссоре начались еще с того момента, когда Букингемский дворец заявил, что Гарри провел ряд теплых разговоров с отцом, в котором не участвовала Маркл. Также достаточно подозрительным фанатам этой пары показался выход принца на матч Суперкубка по американскому футболу без жены. Его сопровождала кузина принцесса Евгения, специально прилетевшая из Лондона. Как считают некоторые, Меган точно хотела бы посетить это мероприятие, ведь играла команда ее родного города и девушка всегда интересовалась спортивными матчами. В то время как жена по каким-то причинам отсутствовала, Гарри был, безусловно, счастлив. После игры он направился в раздевалку команды, чтобы отпраздновать их победу и даже подержал трофей.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru, GettyImages