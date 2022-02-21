Меган Маркл не выходила в свет уже больше 100 дней – и ее давно не видели с принцем Гарри

Некоторые фанаты опасаются, что в отношениях герцога и герцогини появилась трещина. Подозрения о том, что супруги в ссоре начались еще с того момента, когда Букингемский дворец заявил, что Гарри провел ряд теплых разговоров с отцом, в котором не участвовала Маркл. Также достаточно подозрительным фанатам этой пары показался выход принца на матч Суперкубка по американскому футболу без жены. Его сопровождала кузина принцесса Евгения, специально прилетевшая из Лондона. Как считают некоторые, Меган точно хотела бы посетить это мероприятие, ведь играла команда ее родного города и девушка всегда интересовалась спортивными матчами. В то время как жена по каким-то причинам отсутствовала, Гарри был, безусловно, счастлив. После игры он направился в раздевалку команды, чтобы отпраздновать их победу и даже подержал трофей.