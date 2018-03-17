Меган Маркл может нарушить королевский протокол

Меган Маркл, невеста британского принца Гарри, может войти в актерский состав культового телесериала «Корона», повествующего о жизни королевы Великобритании Елизаветы II.

«По мере того, как мы приближаемся к сегодняшнему дню в шоу, есть еще много людей, которые живы и здоровы», — сообщили создатели сериала на прошедшей в Иерусалиме конференции INTV. В сериале должны появиться внуки королевы — принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, принц Гарри и его невеста Меган Маркл. По информации инсайдеров, одной из претенденток на роль невесты рыжеволосого принца является Селена Гомес, однако, мисс Маркл может сыграть саму себя, поскольку имеет хороший актерский опыт благодаря сериалу «Форс-мажоры» (Suits — прим.ред.).

Тем не менее, Меган Маркл может отказаться от участия в «Короне», поскольку это не соответствует королевскому протоколу. После свадьбы, которая состоится 19 мая этого года, Меган сможет заниматься только благотворительной деятельностью.

Сериал «Корона» успешно стартовал на телеканале Netflix в конце 2016 года. Создатели сериала планируют выпустить 6 сезонов, охватывающих жизнь Елизаветы II с момента бракосочетания в 1947 году по сегодняшний день.

Стоит отметить, что имя Меган Маркл оказалось замешано в скандале. Несколько часов назад портал Celeb Jihad, специализирующийся на «сливе» откровенных фото знаменитостей, опубликовал ряд снимков и видеоролик, якобы снятый полуобнаженной мисс Маркл во время отдыха с подругами. Кенсингтонский дворец уже отреагировал на публикацию, заявив, что снимки ненастоящие.

Фото: globallookpress