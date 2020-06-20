Меган Маркл хочет начать карьеру политика в США

Инсайдер одного из британских изданий рассказал, что жена принца Гарри довольна переездом из Великобритании в Штаты. По словам источника, Меган решила посвятить себя борьбе с системным расизмом.

«Меган сказала, что ее работа в качестве публичной фигуры сейчас важнее, чем когда-либо. Она говорила с Опрой Уинфри и другими лидерами общественного мнения о том, как она может стать частью движения за права. Меган чувствует, что ее миссия выходит далеко за рамки актерства. Она сказала, что хочет использовать свой голос для перемен, и не исключает карьеру в политике», - отмечает инсайдер.