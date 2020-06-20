Меган Маркл хочет начать карьеру политика в США
Фото: Globallookpress/© Stephen Lock
Инсайдер одного из британских изданий рассказал, что жена принца Гарри довольна переездом из Великобритании в Штаты. По словам источника, Меган решила посвятить себя борьбе с системным расизмом.
«Меган сказала, что ее работа в качестве публичной фигуры сейчас важнее, чем когда-либо. Она говорила с Опрой Уинфри и другими лидерами общественного мнения о том, как она может стать частью движения за права. Меган чувствует, что ее миссия выходит далеко за рамки актерства. Она сказала, что хочет использовать свой голос для перемен, и не исключает карьеру в политике», - отмечает инсайдер.
Возможно, желание Меган Маркл начать политическую карьеру связано с некорректным поведением ее бывшей лучшей подруги - стилиста и телеведущей Джессики Малруни, которая угрожала темнокожей девушке-блогеру подать в суд, после того как та попросила известную персону разместить у себя в блоге информацию о движении в защиту прав чернокожих. Поступок возмутил общественность: телешоу Малруни было снято с эфира, а герцогиня решила дистанцироваться от лучшей подруги.
Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе. В 2002 году она дебютировала как актриса. В 2016-ом стало известно, что девушка состоит в отношениях с принцем Гарри. Через 2 года пара поженилась, супруги воспитывают сына. В 2020 году Гарри и Меган решила сложить с себя королевские обязанности, чтобы сосредоточиться на своей семье. Сейчас они проживают на родине супруги.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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