Меган Маркл, Кэмерон Диас и другие актрисы, оставившие кино ради детей

Звезде сериала «Форс-мажоры» пришлось оставить любимую профессию еще до того, как она стала матерью — ведь женой принца не могла быть актриса. Герцог и герцогиня Сассекские сейчас воспитывают сына Арчи и ждут второго малыша, пол которого уже известен — у Гарри и Меган появится девочка.

«Я не рассматриваю свою новую жизнь как отказ от карьеры. Я рассматриваю это как изменения — это просто новая глава», — уточнила ранее актриса. После рождения дочери герцоги Сассекские хотят как можно дольше не приступать к работе, чтобы побыть с новорожденной.