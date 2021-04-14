Меган Маркл, Кэмерон Диас и другие актрисы, оставившие кино ради детей
Фото: Global Look Press
Звезде сериала «Форс-мажоры» пришлось оставить любимую профессию еще до того, как она стала матерью — ведь женой принца не могла быть актриса. Герцог и герцогиня Сассекские сейчас воспитывают сына Арчи и ждут второго малыша, пол которого уже известен — у Гарри и Меган появится девочка.
«Я не рассматриваю свою новую жизнь как отказ от карьеры. Я рассматриваю это как изменения — это просто новая глава», — уточнила ранее актриса. После рождения дочери герцоги Сассекские хотят как можно дольше не приступать к работе, чтобы побыть с новорожденной.
Фото: picture-alliance.com
От карьеры ради детей отказалась и голливудская актриса Ева Мендес, которая является матерью двух очаровательных девочек Эсмеральды и Амады. А карьера, которую актриса в каждом интервью называла самым важным, что есть в ее жизни, ушла для звезды на второй план. Со своим будущим мужем Райаном Гослингом Ева познакомилась на съемках фильма «Место под соснами». Спустя какое-то время их отношения переросли из профессиональных в личные. Сейчас Ева посвящает все свое время материнству, она отказалась от помощи няни, хотя честно говорит, что не справляется с детьми без «группы поддержки» в лице родственников.
Фото: picture-alliance.com
Актриса Кэмерон Диас ранее говорила, что самые замечательные моменты в ее жизни прожиты были только благодаря тому, что у нее не было детей. Однако несколько лет назад она приостановила карьеру в кино, чтобы обзавестись семьей.
Встретив бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена, Диас поняла, что готова изменить свою жизнь. 30 декабря 2019 года у Диас и Мэддена родилась дочь — Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.
Фото: Instagram/@meganfox
Меган Фокс — еще одна соблазнительная актриса, которая к разочарованию фанатов очень редко появляется на экранах. После «Трансформеров» у Фокс не было заметных киноработ, поскольку звезда полностью погрузилась в материнство. С экс-супругом Брайаном Остином Грином у Меган появились три сына: Ноа Шеннон, Боди Рэнсом и Джорни Ривер. Фокс также была мачехой сына Грина, Кассиуса, от предыдущих отношений. В мае 2020 года пара рассталась, теперь актриса встречается с рэпером Колсоном Бэйкером.
Фото: picture-alliance.com
Еще одна актриса, поставившая карьеру на паузу, Дрю Бэрримор. Как уточнила артистка, пока она не думает о возвращении. Бэрримор добавила, что не хочет проводить время на съемочной площадке, вместо того, чтобы воспитывать детей. Она не исключает, что вернется к работе чуть позже, когда они подрастут. У Бэрримор две дочери от бывшего супруга Уилла Копельмана. Старшей, Олив, восемь лет, младшей, Фрэнки, в следующем месяце исполнится семь лет.
Фото: Global Look Press, Instagram/@meganfox, picture-alliance.com
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