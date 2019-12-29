Меган Маркл и принца Гарри не пустили в канадский ресторан из-за соображений безопасности

Как отмечает издание Mirror, владельцы ресторана не подтвердили бронь, поскольку заведение «не отвечает требованиям безопасности». Бев Коффель, ресторатор, рассказала местной прессе, что не может гарантировать, что королевскую чету не побеспокоят во время ужина.

«Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего. Пусть они будут в тишине и покое. Я желаю им всем уединения, которое они могут получить. Они заслужили это», — цитирует источник владелицу заведения.