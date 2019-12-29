passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Меган Маркл и принца Гарри не пустили в канадский ресторан из-за соображений безопасности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские не смогли забронировать столик в ресторане в Ванкувере.

Незадолго до католического Рождества западные СМИ взорвались новостями о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили нарушить вековые семейные традиции и в этом году отпразднуют Рождество не с британской королевой. Герцог и герцогиня Сассекские отправились на каникулы в Канаду. На днях стало известно, что паре не удалось посетить популярный в Сааниче (окружной муниципалитет на острове Ванкувер – прим.ред.) ресторан морепродуктов — супругам отказали в брони столика.

Как отмечает издание Mirror, владельцы ресторана не подтвердили бронь, поскольку заведение «не отвечает требованиям безопасности». Бев Коффель, ресторатор, рассказала местной прессе, что не может гарантировать, что королевскую чету не побеспокоят во время ужина.

«Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего. Пусть они будут в тишине и покое. Я желаю им всем уединения, которое они могут получить. Они заслужили это», — цитирует источник владелицу заведения.

Фото: Globallookpress

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!