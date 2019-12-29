Меган Маркл и принца Гарри не пустили в канадский ресторан из-за соображений безопасности
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Фото: PPE/face to face/Global Look Press
Незадолго до католического Рождества западные СМИ взорвались новостями о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили нарушить вековые семейные традиции и в этом году отпразднуют Рождество не с британской королевой. Герцог и герцогиня Сассекские отправились на каникулы в Канаду. На днях стало известно, что паре не удалось посетить популярный в Сааниче (окружной муниципалитет на острове Ванкувер – прим.ред.) ресторан морепродуктов — супругам отказали в брони столика.
Как отмечает издание Mirror, владельцы ресторана не подтвердили бронь, поскольку заведение «не отвечает требованиям безопасности». Бев Коффель, ресторатор, рассказала местной прессе, что не может гарантировать, что королевскую чету не побеспокоят во время ужина.
«Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего. Пусть они будут в тишине и покое. Я желаю им всем уединения, которое они могут получить. Они заслужили это», — цитирует источник владелицу заведения.
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram
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