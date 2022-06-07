Меган Маркл и принц Гарри впервые открыто показали годовалую дочь

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в 2017 году, через год они стали мужем и женой. В марте 2019-м у них родился сын Арчи, которого они также не спешат лишний раз показывать публике.

Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, в отличие от старшего брата Уильяма, после свадьбы в корне изменил свою жизнь. Под влиянием Меган Маркл, которую не приняли сторонники монархии, он отказался от привилегий члена королевской семьи.

Сложив с себя все полномочия, принц Гарри с женой перебрались на постоянное место жительства в США. В Великобритании они бывают крайне редко, лишь по очень важным поводам.

Одним из них на днях стал 70-летний юбилей правления Елизаветы II. Торжества продолжались четыре дня, но Гарри и Меган покинули их раньше.