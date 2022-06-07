Меган Маркл и принц Гарри впервые открыто показали годовалую дочь
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Фото: East News
Меган Маркл и принц Гарри в честь первого дня рождения дочери открыто показали ее лицо. Снимки с праздника и портрет Лилибет Дианы сделал фотограф Мисан Харриман.
Мисан Харриман/ Соцсети
Мисан Харриман/ Соцсети
Гарри и Меган единодушно решили, что девочка похожа на обоих родителей. Черты лица ей достались от мамы, а от отца — светлую кожу и рыжие волосы.
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East News
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в 2017 году, через год они стали мужем и женой. В марте 2019-м у них родился сын Арчи, которого они также не спешат лишний раз показывать публике.
Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, в отличие от старшего брата Уильяма, после свадьбы в корне изменил свою жизнь. Под влиянием Меган Маркл, которую не приняли сторонники монархии, он отказался от привилегий члена королевской семьи.
Сложив с себя все полномочия, принц Гарри с женой перебрались на постоянное место жительства в США. В Великобритании они бывают крайне редко, лишь по очень важным поводам.
Одним из них на днях стал 70-летний юбилей правления Елизаветы II. Торжества продолжались четыре дня, но Гарри и Меган покинули их раньше.
Фото: East News, Global Look press, соцсети, кадры видео