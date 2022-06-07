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Меган Маркл и принц Гарри впервые открыто показали годовалую дочь

4 июня дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диане исполнился год. Знаменитая пара тщательно оберегает детей от посторонних глаз. Но в честь праздничного события внук Елизаветы II с женой впервые открыто показали малышку.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри и Меган Маркл в день помолвки

Фото: East News

Меган Маркл и принц Гарри в честь первого дня рождения дочери открыто показали ее лицо. Снимки с праздника и портрет Лилибет Дианы сделал фотограф Мисан Харриман.

Меган с дочерью на детском празднике

Мисан Харриман/ Соцсети

Лилибет Диана

Мисан Харриман/ Соцсети

Гарри и Меган единодушно решили, что девочка похожа на обоих родителей. Черты лица ей достались от мамы, а от отца — светлую кожу и рыжие волосы.

Меган в детстве

Кадр видео

Гаррри в детстве с матерью, принцессой Дианой

East News

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в 2017 году, через год они стали мужем и женой. В марте 2019-м у них родился сын Арчи, которого они также не спешат лишний раз показывать публике.

Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, в отличие от старшего брата Уильяма, после свадьбы в корне изменил свою жизнь. Под влиянием Меган Маркл, которую не приняли сторонники монархии, он отказался от привилегий члена королевской семьи.

Сложив с себя все полномочия, принц Гарри с женой перебрались на постоянное место жительства в США. В Великобритании они бывают крайне редко, лишь по очень важным поводам.

Одним из них на днях стал 70-летний юбилей правления Елизаветы II. Торжества продолжались четыре дня, но Гарри и Меган покинули их раньше.

Фото: East News, Global Look press, соцсети, кадры видео

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