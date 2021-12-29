Меган Маркл и Принц Гарри вновь обидели Королеву Елизавету — что произошло

Королева Великобритании была крайне расстроена по двум причинам. Во-первых, сбежавшие в США герцог и герцогиня, использовали на открытке «американизм». Пара пожелала «Счастливых праздников», а не «Счастливого Рождества», как принято в Англии.

Елизавета II является главой англиканской церкви и для нее католическое Рождество — самый главный праздник, олицетворяющий истинные семейные ценности.

Приближенный ко двору человек сообщил, что королева восприняла этот жест Гарри, «как стремление отказаться от своих корней».