Меган Маркл и Принц Гарри вновь обидели Королеву Елизавету — что произошло
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Фото: John Stillwell - WPA Pool/Getty Images
Королева Великобритании была крайне расстроена по двум причинам. Во-первых, сбежавшие в США герцог и герцогиня, использовали на открытке «американизм». Пара пожелала «Счастливых праздников», а не «Счастливого Рождества», как принято в Англии.
Елизавета II является главой англиканской церкви и для нее католическое Рождество — самый главный праздник, олицетворяющий истинные семейные ценности.
Приближенный ко двору человек сообщил, что королева восприняла этот жест Гарри, «как стремление отказаться от своих корней».
«Ее Величество была задета, поскольку этот праздник несёт глубокий сакральный смысл для неё, как для монарха, так и главы семьи. С детства она приучала своих детей и внуков чтить религиозные традиции. Это первое Рождество без принца Филиппа, а ведь принц Гарри раньше проводил все свои рождественские праздники с дедушкой и бабушкой», — прокомментировал ситуацию королевский инсайдер.
Другой причиной недовольства стала одежда Гарри и Меган. Пара выбрала для открытки простые джинсы и джемпера. Но на коленке у принца оказалась дырка. Все тот же представитель дворца отметил, что такой стиль одежды больше подходит для бунтующих подростков, а не членов королевской семьи.
Фото: Getty Images, picture-alliance.com, GlobalLookPress