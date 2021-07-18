Меган Маркл и принц Гарри потеряли миллионы после разрыва с семьей. И это только начало.

По итогам прошедшего времени, прошедших с тех пор, эксперты подсчитали, что только за первый год независимости супруги потеряли 19 миллионов долларов. Известны и основные статьи расходов, куда ушли огромные деньги. Гарри и Меган получили ипотечный кредит в размере 9,5 миллионов долларов для оплаты дома, а ежегодная выплата составляет около 475 000 долларов. За безопасность своей семьи 4,1 миллиона долларов в год, еще в 300 тысяч долларов обходятся такие услуги, как уборка и обслуживание территории их дома. Плюс, в большую сумму обошелся супругам ремонт коттеджа Frogmore. Платеж в размере 2,4 млн фунтов стерлингов от Сассекских в размере 2,4 млн фунтов был включен в официальный доход британских монархов за период 2020-2021 год, передает People Talk.

Сегодня Меган и Гарри активно зарабатывают капитал: основали собственную компанию, один з а другим подписывают коммерческие контракты, выпускают подкасты, книги, документальное кино о ментальном здоровье и планируют создать мультфильм совместно с Netflix. Та сумма которая была у них во время переезда (5 миллионов долларов у Меган за карьеру в кино и деньги Гарри, оставленные ему принцессой Дианой) оказалась недостаточной для яркой борьбы за свободу.