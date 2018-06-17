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Меган Маркл и принц Гарри погуляли на свадьбе племянницы принцессы Дианы

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Принц Гарри и Меган Маркл

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Герцог и герцогиня Сассекские посетили свадьбу Селии Маккоркодейл.

Принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями на свадьбе Селии Маккоркодейл, племянницы принцессы Дианы. Поклонники восхищены бело-голубым платьем Oscar de la Renta, в котором герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в соборе Сент-Эндрю в Линкольншире.

Меган дополнила платье белыми лодочками на шпильках, сыгравшими с ней злую шутку — на входе на территорию церкви герцогиня оступилась на скользкой поверхности, однако Гарри не дал ей упасть.

Поклонники британской королевской семьи обратили внимание на диадему, венчавшую прическу Селии Маккоркодейл. Это семейная реликвия Спенсеров, которую в 1981 году на свадьбу надевала принцесса Диана. Многие отметили, что Селия, дочь Сары Маккоркодейл, старшей сестры леди Ди, очень похожа на свою тетю.

Герцог и герцогиня Кембриджские не присутствовали на свадьбе, однако причина пока не уточняется.

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com, Ray Tang/ZUMAPRESS.com, Rob Pinney/ZUMAPRESS.com, Paul Marriott/imago stock&people, PPE/face to face, imago stock&people/Globallookpress

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